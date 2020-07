Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rábólintott az Európai Bizottság a magyar bértámogatási programra, amellyel a légi közlekedésben érintett cégek élhetnek. A Wizz Air jól járhat a támogatással.","shortLead":"Rábólintott az Európai Bizottság a magyar bértámogatási programra, amellyel a légi közlekedésben érintett cégek...","id":"20200708_europai_bizottsag_legikozlekedes_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dba3d90-380d-4373-8ef6-5d20f5a4d78c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_europai_bizottsag_legikozlekedes_tamogatas","timestamp":"2020. július. 08. 18:12","title":"Nyolcmilliárdos magyar mentőövet hagyott jóvá az EU a légi közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék után a kormányt is megmozgatta a pedofília miatt elítélt volt nagykövet ügye: azt közölték, hogy a gyermekek védelmét szolgáló törvények szigorítása már előkészület alatt áll.","shortLead":"Az ellenzék után a kormányt is megmozgatta a pedofília miatt elítélt volt nagykövet ügye: azt közölték...","id":"20200707_kaleta_gabor_torveny_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580f773a-757a-4041-b2d2-cac2bb71f686","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_kaleta_gabor_torveny_szigoritas","timestamp":"2020. július. 07. 19:33","title":"Kaleta Gábor önkéntes orvosi kezelésre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98784ea2-5822-4055-bc53-b29c74125dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfinak nem volt jogosítványa, a mopednek nem volt biztosítása, a sofőr ittas volt.","shortLead":"A férfinak nem volt jogosítványa, a mopednek nem volt biztosítása, a sofőr ittas volt.","id":"20200709_Ittasan_dulongelo_mopedest_kellett_uldoznie_a_rendoroknek__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98784ea2-5822-4055-bc53-b29c74125dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00737e7-58bf-484f-bc6b-41b4aab2e974","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Ittasan_dulongelo_mopedest_kellett_uldoznie_a_rendoroknek__video","timestamp":"2020. július. 09. 10:20","title":"Ittasan dülöngélő mopedest üldöztek a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai hihetetlenül meggazdagodtak, ő egy pékségben dolgozott.","shortLead":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai...","id":"20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82799a1b-b109-4a61-b8de-d50e9668b486","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","timestamp":"2020. július. 09. 11:18","title":"Nagylelkű gesztus: felköszöntötte Ringo Starrt elődje, a még nem ismert Beatles dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8b4893-b2af-4a9b-b71e-bd5d7f0b7b5a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Soltész Miklós Pécsett beszélt a támogatási programról.","shortLead":"Soltész Miklós Pécsett beszélt a támogatási programról.","id":"20200707_Tamogatas_horvat_nemzetiseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d8b4893-b2af-4a9b-b71e-bd5d7f0b7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad3fc53-c47a-4b43-8bf3-08fa35297b02","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Tamogatas_horvat_nemzetiseg","timestamp":"2020. július. 07. 16:27","title":"400 milliót kapnak a nemzetiségek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzatoknak kell majd szabályozniuk az airbnb-s lakáskiadást. A törvény hamarosan a parlament elé kerül.","shortLead":"Az önkormányzatoknak kell majd szabályozniuk az airbnb-s lakáskiadást. A törvény hamarosan a parlament elé kerül.","id":"20200708_airbnb_lakaskiadas_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d7939e-1f83-4c20-9501-b3942219812d","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_airbnb_lakaskiadas_kormany","timestamp":"2020. július. 08. 21:58","title":"Az önkormányzatokra tolja a döntést a kormány az airbnb-s lakáskiadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schilling Árpád rendező, a néhai Krétakör alapítója ezúttal az alapítványi sorsra kényszerített Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóihoz intézte sorait. Mint írta: most nem az a cél, hogy a kormányzó pártot befolyásolják, mert az lehetetlen. A feladat az, hogy a \"magyar kultúra ne váljon ízléstelen, pöffeszkedő pártfunkcionáriusok és kebelbarátjaik játszóterévé\". ","shortLead":"Schilling Árpád rendező, a néhai Krétakör alapítója ezúttal az alapítványi sorsra kényszerített Színház- és...","id":"20200707_Schilling_Arpad_Egyszeruen_lefojtjak_azokat_akik_nem_kotodnek_direkten_partokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804a3054-6cae-47f9-b870-d2663186dd6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Schilling_Arpad_Egyszeruen_lefojtjak_azokat_akik_nem_kotodnek_direkten_partokhoz","timestamp":"2020. július. 07. 16:21","title":"Schilling Árpád: Egyszerűen lefojtják azokat, akik nem kötődnek direkten pártokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]