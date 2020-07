Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","shortLead":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","id":"20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e4a0b-631b-4c2f-b3a0-6319717471ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","timestamp":"2020. július. 07. 21:10","title":"1,5 tonnányi amfetamint foglaltak le a nyitrai vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa91c4e-0d60-440f-90df-792f40dcac33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok családnak költöznie kellett a szolgálati lakásából.","shortLead":"Sok családnak költöznie kellett a szolgálati lakásából.","id":"20200709_Hatasvizsgalat_nelkul_keszitenek_gatat_a_Dunan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa91c4e-0d60-440f-90df-792f40dcac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1595a8ff-742e-427e-bcd3-ccec5dd20958","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Hatasvizsgalat_nelkul_keszitenek_gatat_a_Dunan","timestamp":"2020. július. 09. 10:17","title":"Hatásvizsgálat nélkül épül gát a Dunán az atlétikai stadion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook után újabb két cég jelentette be: egyelőre nem hajlandóak teljesíteni a hongkongi hatóság kéréseit.","shortLead":"A Facebook után újabb két cég jelentette be: egyelőre nem hajlandóak teljesíteni a hongkongi hatóság kéréseit.","id":"20200707_google_twitter_hongkong_kina_nemzetbiztonsagi_torveny_adatigenyles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1385ec6f-0787-4bca-9c1a-f5910097a869","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_google_twitter_hongkong_kina_nemzetbiztonsagi_torveny_adatigenyles","timestamp":"2020. július. 07. 18:03","title":"A Google és a Twitter sem adja ki a hongkongi felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni, hogy igencsak mélyen kell majd a pénztárcába nyúlni a mobilokért.","shortLead":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni...","id":"20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9316530-b439-481d-a446-80de03e4a0ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","timestamp":"2020. július. 08. 10:03","title":"Megnyomhatja a ceruzát a Samsung, az idei lehet az eddigi legdrágább Galaxy Note-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bár az utóbbi időben csökkent a fiatalkorú bűnelkövetők száma, az Orbán-kormány szeptembertől nyugdíjas rendőrökből és civilekből kiképzett iskolaőröket vezényel az oktatási intézmények egy részébe. Szakemberek szerint ennél jobb megoldás is lett volna az iskolai erőszak megelőzésére, de a kormány a népszerűbbet választotta.","shortLead":"Bár az utóbbi időben csökkent a fiatalkorú bűnelkövetők száma, az Orbán-kormány szeptembertől nyugdíjas rendőrökből és...","id":"20200708_Iskolai_eroszak_iskolaorok_eroszakik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82357f2-967d-430e-a4d5-e47396f0ce68","keywords":null,"link":"/360/20200708_Iskolai_eroszak_iskolaorok_eroszakik","timestamp":"2020. július. 08. 11:00","title":"Bilincs és gumibot: szakmai válaszokat nem ad a kormány az iskolai erőszakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Milliárdos kárt okozhattak a bizniszpártok az államnak, mégis több parlamenti választás telt el úgy, hogy többségük büntetlenül szerezhette meg a költségvetési támogatásokat. Most az egyik leghíresebb kamupártos ellen jutott el vádemelésig a vizsgálat, ám a jogvédők szerint eső után köpönyeg a mostani vizsgálat, különösen, hogy az állam eddig sem tudta visszaszerezni a kamupártoknak adott pénzeket.","shortLead":"Milliárdos kárt okozhattak a bizniszpártok az államnak, mégis több parlamenti választás telt el úgy, hogy többségük...","id":"20200708_seres_maria_kamupartok_nyomozas_transparency_orszaggyulesi_valasztas_szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f2b70a-7909-4a9f-8ef0-0b2f5ab1d190","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_seres_maria_kamupartok_nyomozas_transparency_orszaggyulesi_valasztas_szamvevoszek","timestamp":"2020. július. 08. 06:30","title":"Öt év nyomozás kellett a kamupártos Seres Máriáék elleni vádemeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ffd432-e197-4cb6-ad19-4db276e9fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.","shortLead":"Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.","id":"20200708_erzsebet_tabor_kerdoiv_kopp_maria_intezet_pdsz_kincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ffd432-e197-4cb6-ad19-4db276e9fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82cb8bf-9647-4e1d-8aaa-4b132b2b386f","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_erzsebet_tabor_kerdoiv_kopp_maria_intezet_pdsz_kincs","timestamp":"2020. július. 08. 07:39","title":"Osztályozniuk kell szüleiket az Erzsébet-táborokban lakó gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993153d-3263-4b5a-813e-cd1aa58eb90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Testvér-füzetet adott ki a fiatal szülők gyermekvállalásának ösztönzésére. A mozgalom alelnöke azt mondta, szeretnék, ha világra jönnének azok a gyerekek, akik a fiatalok szívében megszületnek.","shortLead":"A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Testvér-füzetet adott ki a fiatal szülők gyermekvállalásának ösztönzésére...","id":"20200709_testver_fuzet_gyermekvallalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8993153d-3263-4b5a-813e-cd1aa58eb90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605182e6-7e58-481b-8b08-a028802bafbb","keywords":null,"link":"/elet/20200709_testver_fuzet_gyermekvallalas","timestamp":"2020. július. 09. 14:20","title":"Testvér-füzettel ösztönöznék a fiatal szülőket újabb gyerekvállalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]