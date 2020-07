Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b87af1-456d-4467-9efb-39bf9b5a4406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is szigorú előírások vonatkoztak az űrhajósok és az eszközök sterilizálására, ám a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetne a NASA a biológiai szennyezés megelőzésére.","shortLead":"Eddig is szigorú előírások vonatkoztak az űrhajósok és az eszközök sterilizálására, ám a jövőben még nagyobb hangsúlyt...","id":"20200710_nasa_mars_hold_biologiai_szennyezes_mikroba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b87af1-456d-4467-9efb-39bf9b5a4406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff981e8a-c306-4c64-8f0f-3eb414768c7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_nasa_mars_hold_biologiai_szennyezes_mikroba","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"Furcsa eredmény jönne ki, ha saját életünk nyomaira bukkannánk a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b2b47d-998b-4f33-be7e-bae41957a210","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű pickup felfrissített változata a korábbinál nagyobb és erősebb dízelmotorral és több egyéb fejlesztéssel támad.","shortLead":"A népszerű pickup felfrissített változata a korábbinál nagyobb és erősebb dízelmotorral és több egyéb fejlesztéssel...","id":"20200710_magyarorszagon_a_megujult_toyota_hilux_ulesprobat_vettunk_benne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b2b47d-998b-4f33-be7e-bae41957a210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a18b0e-d775-458d-8e6d-b4b367da167c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_magyarorszagon_a_megujult_toyota_hilux_ulesprobat_vettunk_benne","timestamp":"2020. július. 10. 11:44","title":"Magyarországon a megújult Toyota Hilux, üléspróbát vettünk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint gazdasági érdek is, hogy ne úgy tekintsünk a természetre, mint amit ki kell aknázni, hanem olyan tyúkként, amit óvni kell, hogy aranytojást tojjon.","shortLead":"Kutatók szerint gazdasági érdek is, hogy ne úgy tekintsünk a természetre, mint amit ki kell aknázni, hanem olyan...","id":"20200709_termeszetvedelem_gazdasag_klimavaltozas_ocean_szarazfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e704e-ac6a-4e7f-94e7-1fb9d64e4d2f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200709_termeszetvedelem_gazdasag_klimavaltozas_ocean_szarazfold","timestamp":"2020. július. 09. 11:37","title":"A gazdaságnak is jót tenne, ha természetvédelmi terület lenne a Föld a harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én a tűzijátékot az Eiffel-toronynál, de a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül.\r

