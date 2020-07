Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Törvényességi aggályok merülhetnek fel a kormány által kitalált szuperbank körül, emiatt azonban egyetlen hatóság sem fog szót emelni addig, amíg a hatalom hozza az üzletet.","shortLead":"Törvényességi aggályok merülhetnek fel a kormány által kitalált szuperbank körül, emiatt azonban egyetlen hatóság sem...","id":"202028__oriasbank__fuzio__nehez_szules__penzugyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e077498e-c864-418f-9b61-8c192123a0bd","keywords":null,"link":"/360/202028__oriasbank__fuzio__nehez_szules__penzugyesek","timestamp":"2020. július. 13. 11:00","title":"Jön Mészárosék óriásbankja, és ennek komoly következményei lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eaaa0d-80a7-4e2c-b94b-d0f6a9fc498e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Remekül elszórakoznak egy angliai idősotthon lakói. ","shortLead":"Remekül elszórakoznak egy angliai idősotthon lakói. ","id":"20200713_Nagymamak_es_nagypapak_hires_rocksztaroknak_maszkiroztak_magukat_a_karanten_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47eaaa0d-80a7-4e2c-b94b-d0f6a9fc498e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfe3029-6fb1-4d32-adcb-39f515a70939","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Nagymamak_es_nagypapak_hires_rocksztaroknak_maszkiroztak_magukat_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. július. 13. 09:39","title":"Nagymamák és nagypapák híres rocksztároknak maszkírozták magukat a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.","shortLead":"Két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.","id":"20200711_Egy_ember_meghalt_tobben_megserultek_egy_pinnyei_autobalesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3488aee2-1e23-4d39-9f1b-f8e27ba78e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Egy_ember_meghalt_tobben_megserultek_egy_pinnyei_autobalesetben","timestamp":"2020. július. 11. 21:37","title":"Egy ember meghalt, többen megsérültek egy pinnyei autóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Mészárosné Kelemen Beatrix nemrég gründolt, de máris nagyon sikeres médiavállalkozása nem üzleti érdekből sugároz egy közpénzből is készülő sorozatot – ellenkezőleg, „sugárzás biztosításával” és a költségek egy részének átvállalásával járul hozzá annak létrejöttéhez.","shortLead":"Mészárosné Kelemen Beatrix nemrég gründolt, de máris nagyon sikeres médiavállalkozása nem üzleti érdekből sugároz...","id":"20200713_Meszaros_Beatrix_TVje_tarsadalmi_felelossegvallalasbol_sugaroz_allami_finanszirozasu_sorozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369586-4338-473c-be36-16927c46c38a","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Meszaros_Beatrix_TVje_tarsadalmi_felelossegvallalasbol_sugaroz_allami_finanszirozasu_sorozatot","timestamp":"2020. július. 13. 13:47","title":"Mészáros Beatrix tv-je „társadalmi felelősségvállalásból” sugároz állami finanszírozású sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik az alkoholfogyasztást is a nem muszlimok számára - jelentette be Naszridín Abdulbari szudáni igazságügyi miniszter az állami televízióban.","shortLead":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik...","id":"20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de824bc2-8412-40b8-9325-534dc7ff71a1","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","timestamp":"2020. július. 12. 21:08","title":"Szudánban betiltják a női nemiszerv-csonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián író szerint az lenne a csoda, ha pont ott nem találtak volna ősapát vagy ősanyát.","shortLead":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián...","id":"20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac25cd9d-304f-4a21-8a67-7fb63ae7aab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","timestamp":"2020. július. 11. 19:45","title":"Nyáry Krisztián utánaszámolt Kásler nagy bejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal. A szomszédos házak lakói számára ez azonban esetenként végzetes következményekkel jár. Videó.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal...","id":"20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17387b22-e303-4446-b46a-c3d85482a576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. július. 13. 11:10","title":"\"Szikrányi fényünk nem lesz\" – élhetetlenné váló társasházak Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség...","id":"20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f8272f-3a6d-4796-9cf4-d0bd8bfa5eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","timestamp":"2020. július. 13. 11:43","title":"Öt kisrepülőgép sértette meg a magyar légteret egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]