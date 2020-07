Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Felmentést kaptak a frissen bevezetett, szigorúbb belépési szabályok alól a Magyarországon rendezendő nemzetközi sportesemények résztvevői: a járvány szempontjából legveszélyesebb, piros kategóriába sorolt országokból is korlátozás nélkül beléphetnek. Összeszedtük, milyen versenyekre érkezők mentesülnek a karanténkötelezettség alól. ","shortLead":"Felmentést kaptak a frissen bevezetett, szigorúbb belépési szabályok alól a Magyarországon rendezendő nemzetközi...","id":"20200715_koronavirus_jarvany_magyarorszag_karanten_teszt_nemzetkozi_sportesemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3793795-c9da-4e35-92c4-46bd81da6835","keywords":null,"link":"/sport/20200715_koronavirus_jarvany_magyarorszag_karanten_teszt_nemzetkozi_sportesemeny","timestamp":"2020. július. 15. 20:00","title":"A legpirosabb országokból is simán beengedjük a sportolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességben a Demokratikus Koalíció 9, a Momentum 8 százalékon áll a Závecz Research júliusi pártpreferencia-kutatása szerint. ","shortLead":"A teljes népességben a Demokratikus Koalíció 9, a Momentum 8 százalékon áll a Závecz Research júliusi...","id":"20200716_zavecz_research_dk_momentum_partpreferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7a3b-e5e4-40fc-b5de-6cdc858468ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_zavecz_research_dk_momentum_partpreferencia","timestamp":"2020. július. 16. 11:18","title":"Csaknem beérte a Momentum a DK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunaferrnél működő szakszervezetek a bírósághoz fordulnak a szabadságos bér csúsztatott kifizetése miatt.","shortLead":"A Dunaferrnél működő szakszervezetek a bírósághoz fordulnak a szabadságos bér csúsztatott kifizetése miatt.","id":"20200715_per_dunaferr_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ddfff4-0896-42ce-bd0f-7e8570b25cea","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_per_dunaferr_szakszervezet","timestamp":"2020. július. 15. 17:48","title":"Bepereli a Dunaferrt a dolgozók szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d61ca-8b81-427a-b7f5-2edb1e37a77e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatal verekedett össze nagyon durván a marcali sportpályán, amibe beszállt egy harmadik srác is. Az ügyészség vizsgálta az esetet.","shortLead":"Két fiatal verekedett össze nagyon durván a marcali sportpályán, amibe beszállt egy harmadik srác is. Az ügyészség...","id":"20200716_verekedes_marcali","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=976d61ca-8b81-427a-b7f5-2edb1e37a77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9052666-1aa9-426f-b37b-fe5849c2b9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_verekedes_marcali","timestamp":"2020. július. 16. 15:27","title":"A harcosok klubjában képzelték magukat a marcali fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18e7cb3-6f0a-4867-9fcf-1247c4382457","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul a rajta lévő rendszám nem is hozzá tartozott. ","shortLead":"Ráadásul a rajta lévő rendszám nem is hozzá tartozott. ","id":"20200716_Megint_fogtak_egy_szurrealisan_megparkolt_teherautot_az_M7esnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b18e7cb3-6f0a-4867-9fcf-1247c4382457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f465d3-fd3f-4e01-9410-5fbb54609b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Megint_fogtak_egy_szurrealisan_megparkolt_teherautot_az_M7esnel","timestamp":"2020. július. 16. 08:59","title":"Megint szürreálisan megpakolt teherautót fogtak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen. Az időzítés azonban kulcsfontosságú. Megmutatjuk, hogyan dolgozik Kőszegi Dániel szúnyogirtó szakember.","shortLead":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen...","id":"20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce01272-9cd3-4c5f-933b-97ada15b7479","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Ezektől a szúnyogoktól már nem kell félnünk – elkísértünk akció közben egy szúnyogirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad843e3-eee4-4dcc-894a-c6436d0a7a52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hasonló méretű büntetést kapott a TV2 egyik műsora is, burkolt reklámért.","shortLead":"Hasonló méretű büntetést kapott a TV2 egyik műsora is, burkolt reklámért.","id":"20200716_Tobb_mint_felmillio_forintra_buntettek_Balazsek_radiomusorat_mert_szexualis_toltetu_temakrol_beszelgettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad843e3-eee4-4dcc-894a-c6436d0a7a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2701f-53ad-432c-a388-672820850ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Tobb_mint_felmillio_forintra_buntettek_Balazsek_radiomusorat_mert_szexualis_toltetu_temakrol_beszelgettek","timestamp":"2020. július. 16. 15:05","title":"Több mint félmillió forintra büntették Balázsék rádióműsorát, mert reggel szexuális töltetű témákról beszélgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú távra tervez a Vígszínház élére kinevezett Rudolf Péter. Tisztában van vele, hogy feladata részt venni a közéletben, de csak ügyekhez van viszonya. ","shortLead":"Hosszú távra tervez a Vígszínház élére kinevezett Rudolf Péter. Tisztában van vele, hogy feladata részt venni...","id":"20200716_Rudolf_Peter_Magyar_Narancs_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4c087b-6fb2-4c18-b771-e1b48772ad28","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Rudolf_Peter_Magyar_Narancs_interju","timestamp":"2020. július. 16. 09:04","title":"Rudolf Péter: Megtisztelő feltételezés, hogy nekem politikai befolyásom van, eddig nem érzékeltem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]