[{"available":true,"c_guid":"fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik gyanúsított letartóztatását is elrendelte a nyomozati bíró az óbudai rablás ügyében.","shortLead":"A harmadik gyanúsított letartóztatását is elrendelte a nyomozati bíró az óbudai rablás ügyében.","id":"20200721_obuda_rablas_birosag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c792b9-22b9-43d1-bbe8-bc7ae1067b12","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_obuda_rablas_birosag_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 21. 12:59","title":"Az óbudai brutális rablás újabb gyanúsítottját tartóztatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csoportos létszámleépítésre készül a Tesco – derült ki egy dolgozóknak írt levélből. Az érintettek egy része maradhat a cégnél, ha átmegy más pozícióba.","shortLead":"Csoportos létszámleépítésre készül a Tesco – derült ki egy dolgozóknak írt levélből. Az érintettek egy része maradhat...","id":"20200720_leepites_Tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a397647-469d-4af0-8d2b-75fccb4e6b85","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_leepites_Tesco","timestamp":"2020. július. 20. 19:08","title":"Leépítés lesz a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A krízishelyzetek a függőségekre is hatással vannak.","shortLead":"A krízishelyzetek a függőségekre is hatással vannak.","id":"20200721_Lassan_zart_addiktologiai_osztallya_alakul_a_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62066c53-45ce-43be-8951-7e65dd2bdfea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200721_Lassan_zart_addiktologiai_osztallya_alakul_a_vilag","timestamp":"2020. július. 21. 12:30","title":"Lassan zárt addiktológiai osztállyá alakul a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f23bca-4662-4c40-a955-1eb10326b399","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Újra műsoron van a monodráma, amelyben Molnár Piroska Goebbels egykori titkárnőjét alakítja. Az igaz történet szerint a gyors- és gépírónő soha nem érezte magát bűnösnek, amiért a háború utolsó éveiben a náci propagandaminiszter sleppjéhez tartozott, és azt állította, hogy nem tudott a németek háborús bűneiről sem. Hihetünk-e Brunhilde Pomselnek? És lehet-e a lojalitást a tudatlansággal mentegetni?","shortLead":"Újra műsoron van a monodráma, amelyben Molnár Piroska Goebbels egykori titkárnőjét alakítja. Az igaz történet szerint...","id":"20200721_Jare_a_felmentes_Goebbels_titkarnojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f23bca-4662-4c40-a955-1eb10326b399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c866de9-ed4a-47ca-8af7-a4f94f549391","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Jare_a_felmentes_Goebbels_titkarnojenek","timestamp":"2020. július. 21. 20:00","title":"Jár-e a felmentés Goebbels titkárnőjének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok mindenkit kiszabadítottak.","shortLead":"A hatóságok mindenkit kiszabadítottak.","id":"20200721_ukrajna_tuszejto_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be74b6ef-3ef8-419d-a0f0-470644f07ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_ukrajna_tuszejto_busz","timestamp":"2020. július. 21. 21:48","title":"Elfogták a férfit, aki korábban túszul ejtette egy busz utasait Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e0610d-8cc7-4dc7-abc8-c3d8c0c77e87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületben bement egy lakásba egy férfi és elvitte tévét, amit aztán átcipelt szinte az egész városon.","shortLead":"A VI. kerületben bement egy lakásba egy férfi és elvitte tévét, amit aztán átcipelt szinte az egész városon.","id":"20200721_tv_lopas_villamos_belvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2e0610d-8cc7-4dc7-abc8-c3d8c0c77e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0d40d-7bae-4a8a-9eed-5873ffb8d8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_tv_lopas_villamos_belvaros","timestamp":"2020. július. 21. 07:25","title":"Lopott tévével a hóna alatt szállt fel egy férfi a villamosra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben. Az önkormányzat kezdetben támogatta a projektet, majd hétfőn lemondott Pergel István polgármester.","shortLead":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben...","id":"20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b221c4-f0e7-490b-a19f-4af2489cf82f","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","timestamp":"2020. július. 21. 14:36","title":"Bányanyitás ellen tartanának népszavazást Pilismaróton, a polgármester lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","shortLead":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","id":"20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b884-8455-4690-afaa-6f841860dfd6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","timestamp":"2020. július. 21. 21:16","title":"Márki-Zayék fűnyírók helyett rackákkal tüntették el a nagyra nőtt füvet Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]