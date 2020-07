Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat.","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél...","id":"20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5717b11-7439-4f73-8fc7-fb524f44f9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2020. július. 23. 13:05","title":"Felhőszakadás miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dbb8bd-f419-46ac-9dad-982be1f2d248","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormányfőnek és több miniszternek is elküldte a kerékpározásra ösztönzésről szóló tanulmányt a Magyar Kerékpárosklub. ","shortLead":"A kormányfőnek és több miniszternek is elküldte a kerékpározásra ösztönzésről szóló tanulmányt a Magyar Kerékpárosklub. ","id":"20200721_kerekpar_munkaba_jaras_kilometerdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6dbb8bd-f419-46ac-9dad-982be1f2d248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22e722f-5c67-4a7f-8a82-175b40fb2d3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_kerekpar_munkaba_jaras_kilometerdij","timestamp":"2020. július. 21. 18:27","title":"Orbánéktól kérik a bringázók, hogy támogassák pénzzel a munkába járást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3265dd-7bb4-4872-8cae-218593d41719","c_author":"HVG","category":"360","description":"A súlyemelés körüli botrányok ezt a szervezetet sem hagyták érintetlenül.","shortLead":"A súlyemelés körüli botrányok ezt a szervezetet sem hagyták érintetlenül.","id":"202030_magyar_antidopping_csoport_asulyemelok_botranya_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b3265dd-7bb4-4872-8cae-218593d41719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99df58-99c7-4a81-b468-75e87c7fa002","keywords":null,"link":"/360/202030_magyar_antidopping_csoport_asulyemelok_botranya_utan","timestamp":"2020. július. 23. 15:05","title":"Az eddigi ügyvezető lett a tulajdonosa a Magyar Antidopping Csoport cégének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdee865-e0f2-42f1-9d23-65b41de37433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A konföderáció az amerikai polgárháború alatt a rabszolgatartó déli államok szövetsége volt, sok amerikai számára ma is a rabszolgatartó korszak jelképe.","shortLead":"A konföderáció az amerikai polgárháború alatt a rabszolgatartó déli államok szövetsége volt, sok amerikai számára ma is...","id":"20200723_konfoderacios_szobor_amerikai_kongresszus_diszcsarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fdee865-e0f2-42f1-9d23-65b41de37433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bf9fad-974f-4db0-adc7-7f99c9319c27","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_konfoderacios_szobor_amerikai_kongresszus_diszcsarnok","timestamp":"2020. július. 23. 06:55","title":"Eltávolítják a konföderációs szobrokat az amerikai kongresszus díszcsarnokából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03410fd3-195e-4b64-9724-863fd0435268","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 23. 09:16","title":"Koronavírus: 14 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert nem áll rendelkezésükre elegendő, fenntarthatóan nyert biomassza-energiaforrás. ","shortLead":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert...","id":"20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d7c262-835c-4c6f-a662-39a2c3e29558","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","timestamp":"2020. július. 22. 10:44","title":"Döntött a holland parlament: kivezetik a biomasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg a vírus, és milyen hosszú távú hatásai lehetnek a fertőzésnek. Eközben a világon mind több, a betegségen már átesett ember számol be súlyos, hónapokig tartó mellékhatásokról, köztük akár agykárosodásról is. ","shortLead":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg...","id":"20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774fa90b-1ee4-4335-b08c-fd0849c2b2a7","keywords":null,"link":"/360/20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. július. 22. 06:30","title":"Kigyógyultak a koronavírusból, de a neheze csak ezután jött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa719fb1-8cac-47a0-a73d-dae532896e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány éve hozta létre a Volvo kínai tulajdonosa az alapvetően elektromos prémium autókat kínáló Polestar márkát, amelynek első járműve már piacra is került. A Polestar 1 annak ellenére, hogy nem dedikáltan sportautó, bizonyította, hogy versenypályán is megállja a helyét.","shortLead":"Néhány éve hozta létre a Volvo kínai tulajdonosa az alapvetően elektromos prémium autókat kínáló Polestar márkát...","id":"20200722_Meghajtottak_a_Nurburgingen_a_nagyon_vart_Polestar_1et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa719fb1-8cac-47a0-a73d-dae532896e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe8479f-c9c9-4268-a5dc-7088b91b3588","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Meghajtottak_a_Nurburgingen_a_nagyon_vart_Polestar_1et","timestamp":"2020. július. 22. 15:29","title":"A Nürburgingen sem vallott szégyent a nagyon várt Polestar 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]