Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járvány és újabb bezárkózások, Somogy és Zala özönvíz után, baleset Rogán exneje esküvőjét követően. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Járvány és újabb bezárkózások, Somogy és Zala özönvíz után, baleset Rogán exneje esküvőjét követően. Ez a hvg360...","id":"20200728_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade90112-0323-4ede-be0c-f0859f762b16","keywords":null,"link":"/360/20200728_Radar360","timestamp":"2020. július. 28. 08:00","title":"Radar360: Bajban a gazdaság, Mészárosnál szalmonellás volt a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁSZ szerint a párt 2019-re vonatkozóan dokumentumokkal igazolta a törvényes gazdálkodás kereteinek a kialakítását.","shortLead":"Az ÁSZ szerint a párt 2019-re vonatkozóan dokumentumokkal igazolta a törvényes gazdálkodás kereteinek a kialakítását.","id":"20200728_asz_dk_koltsegvetesi_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09513ee7-bd6f-49d4-80fb-938e1f2c991e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_asz_dk_koltsegvetesi_tamogatas","timestamp":"2020. július. 28. 17:24","title":"Újra kaphat költségvetési támogatást a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2233f-ee01-4bb0-9a72-39a1be364953","c_author":"Botár Alexa","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hogyan változnak az EU klímacéljai? Hol vannak a legkritikusabb pontok? Mit tehet Magyarország, ha elégséges klímavédelmet és ehhez uniós forrásokat akarunk? Botár Alexandra, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energia csoportvezetőjének írása.","shortLead":"Hogyan változnak az EU klímacéljai? Hol vannak a legkritikusabb pontok? Mit tehet Magyarország, ha elégséges...","id":"20200727_Az_unios_szamhaboru_tetje_vegso_soron_a_jolletunk_ezert_ne_hagyjuk_veszni_a_klimacelokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6be2233f-ee01-4bb0-9a72-39a1be364953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6274560-2d75-43e2-a33b-73dea4d5bfcf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_Az_unios_szamhaboru_tetje_vegso_soron_a_jolletunk_ezert_ne_hagyjuk_veszni_a_klimacelokat","timestamp":"2020. július. 27. 13:00","title":"Az uniós számháború tétje végső soron a jóllétünk: ezért ne hagyjuk veszni a klímacélokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105a53fb-2f6d-4047-b7f4-72d83ca44342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a költségek lefaragása érdekében jelentősen átalakítja a működését.","shortLead":"A japán gyártó a költségek lefaragása érdekében jelentősen átalakítja a működését.","id":"20200728_nem_jon_tobb_uj_mitsubishi_modell_europaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105a53fb-2f6d-4047-b7f4-72d83ca44342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ff8072-6e8c-442c-9175-b0b9ea773454","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_nem_jon_tobb_uj_mitsubishi_modell_europaba","timestamp":"2020. július. 28. 07:59","title":"Nem jön több új Mitsubishi-modell Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti. Az igazán izgalmas dolgok viszont csak ez után jöhetnek.","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti...","id":"20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7da9b-2ecc-4b3e-bfd9-6eaeb8490575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","timestamp":"2020. július. 27. 14:26","title":"Megvan, mikor mutathatják be az iPhone 12-t, de nem ez lehet a legnagyobb dobás az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5e37d5-100d-4dd2-83e6-932b08bf0669","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elköszönt a Fortepan Blog, de lezárni nem szeretnének semmit: lesz másik.","shortLead":"Elköszönt a Fortepan Blog, de lezárni nem szeretnének semmit: lesz másik.","id":"20200727_megszunt_a_fortepan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f5e37d5-100d-4dd2-83e6-932b08bf0669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227ed196-9c8b-4ea5-9be2-ea91b3dce484","keywords":null,"link":"/elet/20200727_megszunt_a_fortepan","timestamp":"2020. július. 27. 13:56","title":"Megszűnt a Indexen futó Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25b88ff-bcbf-4c85-ba8b-62ed61673991","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Drámai éghajlati változásokat éltek túl a hínárok, azonban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás miatt valószínűleg hamarosan eltűnnek. ","shortLead":"Drámai éghajlati változásokat éltek túl a hínárok, azonban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás miatt valószínűleg hamarosan...","id":"20200728_A_legutobbi_jegkorszak_ota_fennmaradt_tengeri_moszatokat_azonositottak_Skocia_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25b88ff-bcbf-4c85-ba8b-62ed61673991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3003f5-f16b-4171-91ac-9d3160a9e83e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_A_legutobbi_jegkorszak_ota_fennmaradt_tengeri_moszatokat_azonositottak_Skocia_partjainal","timestamp":"2020. július. 28. 12:13","title":"A legutóbbi jégkorszak óta fennmaradt tengeri hínárokat találtak Skócia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban is.\r

","shortLead":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban...","id":"20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd95cac8-e9e7-495b-ad52-c8fa49036ac8","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","timestamp":"2020. július. 27. 18:31","title":"Ismét megszökött a brutális olasz medve, Pillangó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]