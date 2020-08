Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","shortLead":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","id":"20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9dbfc9-5f73-4fa2-ba1a-007117fea859","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:25","title":"Kokaint találtak az olimpiai bajnok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0499c13b-3f75-43fb-8cfa-1c6fc51da27c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapatok várják a következő tesztelést. ","shortLead":"A csapatok várják a következő tesztelést. ","id":"20200815_Vizilabdazo_koronavirus_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0499c13b-3f75-43fb-8cfa-1c6fc51da27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3dca8-bfa7-4610-9c29-bc5b11ae18d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Vizilabdazo_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:52","title":"Egy egri és egy debreceni vízilabdázó is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A robbanás okozta kár meghaladja a 15 milliárd dollárt.","shortLead":"A robbanás okozta kár meghaladja a 15 milliárd dollárt.","id":"20200815_Az_ingatlanfejlesztok_nyerhetnek_nagyot_a_bejruti_robbanassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98850d19-1c7a-4671-9fc2-8bbeeb4cb639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Az_ingatlanfejlesztok_nyerhetnek_nagyot_a_bejruti_robbanassal","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:57","title":"Az ingatlanfejlesztők nyerhetnek nagyot a bejrúti robbanással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja elhagyni a spanyol szigetet Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye, miután őt és új párját kifosztották. Értékeket és papírokat vittek el a nyaralójukból. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja elhagyni a spanyol szigetet Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye, miután őt és új párját kifosztották...","id":"20200816_Ibizan_ragadt_Vajna_Timea_miutan_elloptak_mindenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fa63b2-fa70-4fb0-8bd3-eaa63c6481bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Ibizan_ragadt_Vajna_Timea_miutan_elloptak_mindenet","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:12","title":"Ibizán ragadt Vajna Tímea, miután ellopták mindenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel negyed évszázad után feltámasztott legendás amerikai terepjáró hamarosan hazánkban is kapható lesz.","shortLead":"A közel negyed évszázad után feltámasztott legendás amerikai terepjáró hamarosan hazánkban is kapható lesz.","id":"20200817_magyarorszagra_megis_jon_az_europaban_nem_forgalmazando_ford_bronco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201f578b-2fe4-4c7f-abcb-491a314115cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_magyarorszagra_megis_jon_az_europaban_nem_forgalmazando_ford_bronco","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:59","title":"Magyarországra mégis jön az Európában nem forgalmazandó új Ford Bronco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta a képpontokat. Kedden halt meg.","shortLead":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta...","id":"20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc7995-467d-4b1f-b9e7-000265582fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:03","title":"91 évesen meghalt a pixel feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytatódott a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése Olaszországban; szombaton 629 új megbetegedést és hat elhunytat regisztráltak. Németországban 1415 új fertőzöttről adott hírt a Robert Koch intézet.","shortLead":"Folytatódott a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése Olaszországban; szombaton 629 új megbetegedést és hat...","id":"20200815_Tovabb_novekszik_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban_es_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c73c04e-40d0-4e91-bcc3-a34d471c860c","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Tovabb_novekszik_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban_es_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 21:24","title":"Tovább növekszik a fertőzöttek száma Olaszországban és Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec3a203-466d-428d-b416-64dafb808451","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a cikkünkben bemutatott boldogsággyakorlatokat sikerül átültetnie az életébe, nemcsak jobban fogja érezni magát, hanem pozitív attitűdje hatékonyabbá teszi, és új lehetőségek tárulnak fel teljesítményének növeléséhez.","shortLead":"Ha a cikkünkben bemutatott boldogsággyakorlatokat sikerül átültetnie az életébe, nemcsak jobban fogja érezni magát...","id":"20200816_Szeretne_boldogabb_lenni_Mutatunk_7_bevalt_trukkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec3a203-466d-428d-b416-64dafb808451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9fb832-e440-4810-a847-f07e0cf1a9ad","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200816_Szeretne_boldogabb_lenni_Mutatunk_7_bevalt_trukkot","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:15","title":"Ki ne szeretne boldogabb lenni? Mutatunk 7 bevált módszert!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]