[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miket feltételez önről a Google? Milyen adatok alapján látja pont azt a hirdetést egy weboldalon? A Google nemrég állt elő az Ads Transparency Spotlight nevű fejlesztésével, melynek használatához bővítmény szükséges.","shortLead":"Miket feltételez önről a Google? Milyen adatok alapján látja pont azt a hirdetést egy weboldalon? A Google nemrég állt...","id":"20200824_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_ads_transparency_spotlight","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b005bc-b154-4bef-9dc5-bd0107523c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_ads_transparency_spotlight","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:03","title":"Aki felteszi ezt a bővítményt a Chrome-hoz, annak rejtett infókat is megmutat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","shortLead":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","id":"20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41080289-2c1a-406c-baa4-bd7e58cf031e","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:04","title":"Denevéreket fogtak be a János kórház egyik folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","shortLead":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","id":"20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6965170-c1a8-4390-a981-270d84006e61","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:20","title":"A koronavírus elűzte Erzsébet királynőt a Buckingham-palotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","shortLead":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","id":"20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f477208-c9ed-4828-8c76-855c8dc24c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:49","title":"Egy hét van az iskolakezdésig, de még mindig 1000 pedagógus hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pannonia Golf & Country Golf Egyesületről van szó, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó alcsútdobozi luxuslétesítményben működik.","shortLead":"A Pannonia Golf & Country Golf Egyesületről van szó, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó alcsútdobozi...","id":"20200824_Milliokat_ad_az_allami_bank_az_alcsutdobozi_golfklubnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0574748-cf8f-46eb-ad9a-84376404f51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Milliokat_ad_az_allami_bank_az_alcsutdobozi_golfklubnak","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:56","title":"Milliókat ad az állami bank az alcsútdobozi golfklubnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","shortLead":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","id":"20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b09c9c-3887-4f66-bf2c-919e07c181c8","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:02","title":"A fél világ kiborult azon, hogy a kínai nagykövet fekvő gyerekek hátán vonult végig Kiribatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","id":"20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd47d6-c452-42d0-8bc5-9bbd998961d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:17","title":"Robbanás történt a Dunaferr zsugorítóművében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszak nélkül ért véget az újabb fehérorosz tüntetés. A választási csalással vádolt elnök fegyverrel jelent meg a rendfenntartók között, a védelmét már a hadsereg vette át a rendőrségtől.","shortLead":"Erőszak nélkül ért véget az újabb fehérorosz tüntetés. A választási csalással vádolt elnök fegyverrel jelent meg...","id":"20200824_feheroroszorszag_tuntetes_belarusz_minszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4dfb97-31b9-4164-a74d-65992e3cb45b","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_feheroroszorszag_tuntetes_belarusz_minszk","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:40","title":"A rendszerváltáskor sem volt akkora tüntetés Fehéroroszországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]