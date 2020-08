Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett le egy komolyabb ajánlatot a TikTok és a ByteDance asztalára. Már ha valóban letették.","shortLead":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett...","id":"20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b988b4c-2693-41e4-bd0b-87a85ea03847","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:03","title":"Újabb vásárló jelentkezett be a TikTokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oszlatás nem volt, de komoly rendőri készültség kísérte a felvonulást.","shortLead":"Oszlatás nem volt, de komoly rendőri készültség kísérte a felvonulást.","id":"20200829_minszk_tuntetes_nok_aljakszandr_lukasenka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320f5161-c319-4a8a-820f-0f0fe90d5bd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_minszk_tuntetes_nok_aljakszandr_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:34","title":"Nők ezrei tüntettek Lukasenka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely kormányinfót tart. A múlt héten ígértek alapján további korlátozások várhatók. ","shortLead":"Gulyás Gergely kormányinfót tart. A múlt héten ígértek alapján további korlátozások várhatók. ","id":"20200828_Lesz_ma_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef87abb0-b965-4b79-a4a0-4445c119e504","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Lesz_ma_kormanyinfo","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:44","title":"A kormány hamarosan bejelenti a tervezett szigorításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi az idő.","shortLead":"Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi...","id":"20200828_idozona_kiszamitasa_idoeltolodas_vilagora_windows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3653b729-4029-4bff-89e5-7f3274f7d02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_idozona_kiszamitasa_idoeltolodas_vilagora_windows","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:03","title":"Nehezen megy az időzóna-számítás? Ezzel a Windows-trükkel pofonegyszerű lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","shortLead":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","id":"20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751a22ae-2a93-4633-82d6-49884f158f1a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:13","title":"Mindörökké Wakanda! – búcsúznak a sztárok a 43 évesen elhunyt Chadwick Bosemantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptembertől mindenkinél csak az új Facebook-dizájn lesz használható, a régi pedig megszűnik/eltűnik.","shortLead":"Szeptembertől mindenkinél csak az új Facebook-dizájn lesz használható, a régi pedig megszűnik/eltűnik.","id":"20200829_facebook_regi_kinezet_uj_dizajn_felhasznaloi_felulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d047757-cd30-4a18-b3c2-5f85d23069f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_facebook_regi_kinezet_uj_dizajn_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:29","title":"Kezdjen hozzászokni: pár nap múlva önnél is eltűnik a régi Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy egyre többen szeretnék a fenntartható befektetést választani, sok cég is felfedezi, hogy a fenntarthatósági mutatóikkal lehet trükközni. Szerencsére a gyanús jeleket észrevehetik a befektetőjelöltek is egy kis odafigyeléssel.","shortLead":"Ahogy egyre többen szeretnék a fenntartható befektetést választani, sok cég is felfedezi, hogy a fenntarthatósági...","id":"20200828_fenntarthato_greenwashing_zold_befektetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4aeccae-b95f-4dd3-871f-6160f369e9ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_fenntarthato_greenwashing_zold_befektetes","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:42","title":"Fenntartható befektetésre szánná a pénzét? Figyeljen, nehogy álzöldek csapják be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó csatornáknak.","shortLead":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó...","id":"20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0623183-f06f-481a-9351-6796d5e8cf95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:03","title":"9 éven át pakolta fel a netre a filmeket három férfi, most letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]