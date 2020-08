Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","shortLead":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","id":"20200831_koronavirus_diosgyor_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d564cf09-40ff-47ad-92aa-fbff1bf8851a","keywords":null,"link":"/sport/20200831_koronavirus_diosgyor_foci","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:42","title":"Koronavírusos a Diósgyőr egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac34545-af0f-45cb-995b-29446abb2507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Toyota tesztpályáján repülhetett a SkyDrive által fejlesztett SD-03 autó, az év végére viszont már azon kívül is mennének vele egy kört.","shortLead":"Egyelőre csak a Toyota tesztpályáján repülhetett a SkyDrive által fejlesztett SD-03 autó, az év végére viszont már azon...","id":"20200831_toyota_skydrive_vtol_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac34545-af0f-45cb-995b-29446abb2507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf37e38-62d5-48dd-9d44-4fd18431c29d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_toyota_skydrive_vtol_repulo_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:15","title":"Emberrel a fedélzetén szállt fel a japánok repülő autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","shortLead":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","id":"20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df2da02-be0b-4232-9afe-4fc595876697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:14","title":"Ingyen visszatéríti a MÁV a szeptemberre megváltott nemzetközi jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66892b0f-f394-4734-9dc8-dd44c446eb33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt hivatalosan nem jelölheti a tiszaújvárosi időközin, de megtalálták a megoldást.","shortLead":"A párt hivatalosan nem jelölheti a tiszaújvárosi időközin, de megtalálták a megoldást.","id":"20200829_ellenzek_biro_laszlo_jobbik_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66892b0f-f394-4734-9dc8-dd44c446eb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d581f3-3562-4c7e-9d2b-6d29c3134182","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ellenzek_biro_laszlo_jobbik_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:59","title":"Beállt az ellenzék Bíró László mögé, a Jobbik aktivistákkal segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. ","shortLead":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon...","id":"202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583dc3c1-ccaf-4eef-995f-a290d355d760","keywords":null,"link":"/360/202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:00","title":"\"Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak a víkendházba is be kellett menekülnie a látványként is súlyosnak tűnő jégeső elől. Videót is készítettek róla.","shortLead":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak...","id":"20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5413b-e31e-41b1-9089-3450dfc725e8","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:36","title":"Videó: Mint a szőnyegbombázás, olyan volt a tegnapi jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer méretűre eddig talán még nem növesztették. ","shortLead":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer...","id":"20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb9b006-08f7-4878-b18d-25af4f2408cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:15","title":"Teherautó méretű óriás VW Bogarat építettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak rendelkezésre ahhoz, hogy a szakemberek felvegyék a harcot az erdőirtókkal – hívja fel a figyelmet a küzdelemhez nagyteljesítményű számítógépekkel hozzájáruló Lenovo.","shortLead":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak...","id":"20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470e8cb-adf0-4a3c-afa1-24f7c460e823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:33","title":"Drónokat küldenek az erdőirtásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]