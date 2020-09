Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e32b89c3-02ac-4aa4-9336-0be1c6cb65d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem volt képes.","shortLead":"A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem...","id":"20200831_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_tweet_twitter_barack_obama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32b89c3-02ac-4aa4-9336-0be1c6cb65d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ae9560-afc3-44ab-8409-76e075cdf004","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_tweet_twitter_barack_obama","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:03","title":"Soha semmi nem kapott még akkora figyelmet a Twitteren, mint Chadwick Boseman halálhíre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","shortLead":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","id":"20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a3ecf-a95b-4d3c-b563-0ca8af695e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:43","title":"Rendelettel könnyítették meg az üres tanítói és óvodapedagógusi helyek betöltését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. Ezek azonban buborékok.","shortLead":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. Ezek azonban buborékok.","id":"20200831_buborek_kepek_kiss_krisztina_bolygok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e987b4f-8552-441b-bc42-03bd05ab9df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_buborek_kepek_kiss_krisztina_bolygok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:15","title":"Buborékokról készít elképesztő képeket egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","shortLead":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","id":"20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6017e-2c24-4f55-bd90-76aa7b4cea55","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:13","title":"Gond van a Tesco egyik kolbászával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a munkatársai előtt is titkolta az állapotát.","shortLead":"A színész a munkatársai előtt is titkolta az állapotát.","id":"20200901_A_Fekete_Parduc_rendezoje_is_csak_utolag_fogta_fel_hogy_Chadwick_Boseman_betegen_dolgozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7808840-e04a-4e81-a63b-ce340752f2a9","keywords":null,"link":"/elet/20200901_A_Fekete_Parduc_rendezoje_is_csak_utolag_fogta_fel_hogy_Chadwick_Boseman_betegen_dolgozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:06","title":"A Fekete Párduc rendezője is csak utólag fogta fel, hogy Chadwick Boseman betegen dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berettyóújfalu környékén működő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány állami támogatása 17 millióról 8,5 millióra csökken.","shortLead":"A Berettyóújfalu környékén működő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány állami támogatása 17...","id":"20200831_Az_Igazgyongy_tamogatasat_is_lefelezi_az_EMMI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16433dc1-c913-4121-9cee-ec3e69f111bb","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Az_Igazgyongy_tamogatasat_is_lefelezi_az_EMMI","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:59","title":"Az Igazgyöngy támogatását is lefelezi az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a fertőzöttek karanténban vannak és nem jelentenek senkire veszélyt.","shortLead":"A minisztérium szerint a fertőzöttek karanténban vannak és nem jelentenek senkire veszélyt.","id":"20200901_Emmi_koronavirus_iskola_ovoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d2088-1d86-4ccc-9b35-a954a1c6ca0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Emmi_koronavirus_iskola_ovoda","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:20","title":"Emmi: Egy tucat intézményben van koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","shortLead":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","id":"20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c9f7e-6eb0-4e91-a67c-96e172faa6c9","keywords":null,"link":"/sport/20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:29","title":"Veszélyben van a budapesti Európai Szuperkupa-döntő a német sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]