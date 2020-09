Vajon Soros Györggyel, Gyurcsány Ferenccel, Karácsony Gergellyel, vagy kivel tárgyalhatott Alföldi Róbert az Átrium pincéjében? A nézők még szavazhatnak is!

"Gyurcsány Ferenc titkos megbeszélést folytatott a Színművészeti Egyetemről", amelyen Karácsony Gergely és Alföldi Róbert is részt vett, valamint az intézmény egyik diákja, Bohos Imre és az Egyetem-foglalás egyik szervezője, Rózsa László is - adta hírül kedden a Hír Tv, majd az értesülés átrohant a kormánymédián, a Magyar Nemzet vezető anyagban hozta a hírt. Apró hiba, hogy nem igaz, Alföldi, Gyurcsány és Karácsony is közölték, hogy szó sem volt semmilyen titkos tárgyalásról.

Alföldi ennél tovább is ment, kedden késő este a Facebookra feltöltött egy videót, amint éppen „titkos egyeztetést” folytat az Átrium pincéjében, majd amikor észreveszi a kamerát, elrohan. Még szavazni is lehet, hogy kivel egyeztetett, itt már azokon kívül, akiket a kormánymédia bedobott, megjelenik a lehetőségek között Beregszászi-Tóth Lajos és maga Soros György is.

Annak egyébként, hogy a teljesen képtelen vádakra valami még nagyobb nonszensszel válaszoljanak, vannak szép előzményei a magyar közéletben, az 1990-es évek legelején Göncz Árpád egy interjúban arra a felvetésre, hogy külföldi összekötők parancsára dolgozik, annyit válaszolt:

"Hát teljesen köztudomású, hogy én péntek éjszakánként éjfélkor egy meg nem határozott kriptában, a Kerepesi temetőben szoktam fogadni a tel-avivi összekötőmet, aki megmondja, hogy mit csináljak. Hogyha nem történik meg, akkor az izraeli-magyar határtól pár lépésnyire levő csőszkunyhóban szoktunk találkozni."

