Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legveszélyezettebbek az édesvízi populációk, itt 84 százalékos a csökkenés – ismertette Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója. ","shortLead":"A legveszélyezettebbek az édesvízi populációk, itt 84 százalékos a csökkenés – ismertette Sipos Katalin, a WWF...","id":"20200913_Az_allatvilag_ketharmada_kritikus_mertekben_zsugorodott_az_ember_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ee9a9b-479f-4665-afb2-df92a4d33df8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Az_allatvilag_ketharmada_kritikus_mertekben_zsugorodott_az_ember_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:27","title":"Az állatvilág kétharmada kritikus mértékben zsugorodott az ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera táncterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi virtuális estjén. Az ismét sok érdeklődőt vonzó beszélgetés során a szakember arra is kitért, hogyan dolgozhatók fel táncterápia segítségével a változó korral, anyasággal járó kételyek, a párkapcsolati problémák vagy a félelem. ","shortLead":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera...","id":"20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5038b05f-24f6-4b02-b71f-b44422285264","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:15","title":"Egy módszer, ami nem választja el a testet a lélektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7799f6ca-286f-40ca-8479-5a01d0a97fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat.","shortLead":"Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat.","id":"20200913_rendorseg_tek_prostitucio_mindszent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7799f6ca-286f-40ca-8479-5a01d0a97fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3317dd5-ded0-48af-982a-99702d7d0782","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_rendorseg_tek_prostitucio_mindszent","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:54","title":"A TEK is segített elfogni a nőket prostitúcióra kényszerítő mindszenti társaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa30fa0-01e8-43a5-9e2e-eda85e122931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a születése után, hatnaposan kimúlt egy gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben. A faj a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"Alig egy héttel a születése után, hatnaposan kimúlt egy gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben. A faj a súlyosan...","id":"20200914_gorillacsecsemo_new_orleansi_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daa30fa0-01e8-43a5-9e2e-eda85e122931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b93738-cc42-43e9-8570-615c9d5d393d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_gorillacsecsemo_new_orleansi_allatkert","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:03","title":"Hat nappal születése után meghalt a gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást. A voksolóktól azt kérik, vigyenek magukkal saját tollat a szavazáshoz. ","shortLead":"Öt településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást. A voksolóktól azt kérik, vigyenek magukkal saját...","id":"20200913_Felfuggesztett_es_letoltendo_bortonbuntetes_miatt_is_van_ahol_idokozi_valasztast_tartanak_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18874889-db1c-45df-8da8-2beb005653f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Felfuggesztett_es_letoltendo_bortonbuntetes_miatt_is_van_ahol_idokozi_valasztast_tartanak_ma","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:51","title":"Felfüggesztetett kapott a polgármester, esetleg börtönre ítélték – időközi választások 5 településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94edd868-7283-4ed0-9c17-253c23c6a1ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkét napja tart az egyetemi blokád, amit az intézmény oktatója, Karsai György szerint nem kedvtelésből tartanak fent a diákok. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, szerinte legalább a lehetőséget meg kellene adni az új, Vidnyánszy Attila által vezetett kuratóriumnak. Karsai György azt mondja, a színművészeti 155 éve jól működik. Ezért sincs szükség a kísérletre.","shortLead":"Tizenkét napja tart az egyetemi blokád, amit az intézmény oktatója, Karsai György szerint nem kedvtelésből tartanak...","id":"20200912_Karsai_Gyorgy_Vidnyanszky_egy_romhalmazt_hagyott_maga_utan_Kaposvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94edd868-7283-4ed0-9c17-253c23c6a1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4957b-5fd3-4208-9bb9-df972d6b7bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Karsai_Gyorgy_Vidnyanszky_egy_romhalmazt_hagyott_maga_utan_Kaposvaron","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:56","title":"Karsai György: Vidnyánszky egy romhalmazt hagyott maga után Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció a Rechtsmedizin (Igazságügyi Orvostan) című folyóiratban jelent meg. ","shortLead":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció...","id":"202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c81372-6782-437f-9fff-46198bf6a9ae","keywords":null,"link":"/360/202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:15","title":"Olyan veszélyes némelyik játékfegyver, hogy már-már engedély kellene hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","shortLead":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","id":"20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce1321-81ab-4339-970c-25e10abddfcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:01","title":"Őrült futamot húzott be Hamilton, Albon először dobogós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]