[{"available":true,"c_guid":"93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott. Végül egy spektrumanalizátorral derítették ki, miért.","shortLead":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott...","id":"20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcae8e6-9688-4c00-be61-76cdc3b360e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:03","title":"Bekapcsolták a régi tévét, az egész faluban elment az internet – 18 hónapon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét a rendszerváltás előtti időkre emlékezteti a tárca gyakorlata.","shortLead":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét...","id":"20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671511ee-00c9-4fe1-b933-069a24954ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:56","title":"Szijjártótól vár válaszokat az utazó újságírók listázása miatt a MÚOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b4a78d-967b-42e9-8004-c8e0b25adf81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vele együtt az egyik alpolgármester és egy képviselő is távozott.\r

","shortLead":"Vele együtt az egyik alpolgármester és egy képviselő is távozott.\r

","id":"20200921_perkata_polgarmester_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b4a78d-967b-42e9-8004-c8e0b25adf81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eb739f-410d-49ee-a016-97f29b46c30e","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_perkata_polgarmester_lemondas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 21:32","title":"Lemondott Perkáta Fidesz által is támogatott polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utcai drogkereskedelmet a kijárási korlátozások ugyan korlátozták, de a dílerek átálltak az online piacra és a házhozszállításra.","shortLead":"Az utcai drogkereskedelmet a kijárási korlátozások ugyan korlátozták, de a dílerek átálltak az online piacra és...","id":"20200922_drogkereskedelem_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15a71f-9a3b-44a1-bb20-1b53a8bad13d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_drogkereskedelem_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:25","title":"Nem rázta meg a járvány a drogkereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű, iránymutatás helyett inkább megpróbálta saját történetté formálni a mögöttünk hagyott időszakot. A liberálisokat azért szidja, mert abban nincs rizikó, az Európában felhúzott új védelmi vonallal pedig elárulja, mennyire van egyedül. A háborús retorikából most sem engedett.","shortLead":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű...","id":"20200921_Orban_essze_libernyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02840b27-ff34-405e-8ad6-a7f6dae40476","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_essze_libernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Orbán veri a harci dobot, hogy elterelje a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a főpolgármester szerint folytatódik a Hajógyári-szigetre tervezett árvízvédelmi projekt előkészítése, addig a miniszerelnökséget vezető miniszter azt állítja, hogy semmi sem fog épülni a területre.","shortLead":"Míg a főpolgármester szerint folytatódik a Hajógyári-szigetre tervezett árvízvédelmi projekt előkészítése, addig...","id":"20200922_gulyas_gergely_hajogyari_sziget_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce245bed-e066-412f-8bc9-a8d84851f03a","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_gulyas_gergely_hajogyari_sziget_karacsony_gergely","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:17","title":"Gulyás a Hajógyári-szigetről: Karácsony szellemekkel harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került...","id":"20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9349d-4421-41dc-a7ed-e98b7817c31e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:31","title":"Orbán Viktor most már akár ott is lehetne a Szuperkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]