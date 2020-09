Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","shortLead":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","id":"20200922_360_felett_ragadt_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bdbae-33e0-4ad9-8070-416ae64f132e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_360_felett_ragadt_a_forint","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:02","title":"363 felett ragadt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a19c6f-1010-48b0-966a-da98cf4030af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy maréknyi kutató érdekes elmélettel állt elő az úgynevezett utazási betegségek tüneteinek – pl. szédülés, hányinger – kezelésére, és a gyakorlati próbálkozásaik első eredményei is biztatók.","shortLead":"Egy maréknyi kutató érdekes elmélettel állt elő az úgynevezett utazási betegségek tüneteinek – pl. szédülés, hányinger...","id":"20200923_utazasi_betegseg_hanyinger_szedules_tengeribetegseg_onvezeto_jarmuvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99a19c6f-1010-48b0-966a-da98cf4030af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b290858f-4a56-437f-b1ee-5e2a57fa810c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_utazasi_betegseg_hanyinger_szedules_tengeribetegseg_onvezeto_jarmuvek","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:03","title":"Hányingere van utazás közben? Jó hír: úgy tűnik, egyszerűen csillapítani lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni, hányszor tette ezt.","shortLead":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni...","id":"20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df74d93-724b-4ae7-8b7a-932440b5a038","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:30","title":"Nem árulják el, hányszor használta Szijjártó a rendőrség helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","shortLead":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","id":"20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d122d296-2fb4-4f7d-82b4-d22732a4188b","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:35","title":"Tévedett a labor, mégsem koronavírusos az óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy eseménynek kell történnie, hogy közös nyilatkozatot adjon ki a belügyminiszter, az Állami Számvevőszék elnöke, a legfőbb ügyész, az MNB-elnök, valamint a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke. Most ez történt: együtt üzentek, hogy elkötelezetten harcolnak a korrupció ellen.","shortLead":"Nagy eseménynek kell történnie, hogy közös nyilatkozatot adjon ki a belügyminiszter, az Állami Számvevőszék elnöke...","id":"20200923_korrupcio_nyuzsi_csalasok_bm_ugyeszseg_asz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a431fb2-0695-415b-8227-723eac9e0c6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_korrupcio_nyuzsi_csalasok_bm_ugyeszseg_asz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:38","title":"Matolcsy, Polt, Pintér és Domokos is írásba adta: elkötelezettek a korrupció visszaszorításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","id":"20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211f57a7-082f-41da-8d6c-8a7295257ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:34","title":"Emmi: Jár a teljes táppénz a munkahelyükön megfertőződő pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a Babaváró hitel bevezetése komoly segítséget jelent a lakásvásárlás előtt álló családok számára. Az elmúlt évek drasztikus lakásár-emelkedése sok magyar szerint éppen ezeknek köszönhető, ezért akik pedig nem jogosultak a támogatásokra, azok számára ma már szinte lehetetlen lakást venni. A kérdést még érdekesebbé teszi az új, kamatmentes MNB lakáskölcsön tervezett bevezetése: a múltbeli adatok alapján lehet következtetni az új támogatás lakásárakra gyakorolt hatására is.","shortLead":"A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a Babaváró hitel bevezetése komoly segítséget jelent...","id":"20200922_Tenyleg_a_kormany_lakastamogatasi_programjai_miatt_szalltak_el_a_lakasarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74c0968-410a-42ce-8ed6-38202e709535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Tenyleg_a_kormany_lakastamogatasi_programjai_miatt_szalltak_el_a_lakasarak","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:52","title":"Elszállhatnak-e ismét a lakásárak az MNB új hitelprogramja miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7931c403-c3c2-4c0a-a213-b824935a25eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Munkásszállókon és húsüzemekben akciózott szerdán a német rendőrség. Azt gyanítják, hamis iratokkal csempésznek Németországba kelet-európai vendégmunkásokat.","shortLead":"Munkásszállókon és húsüzemekben akciózott szerdán a német rendőrség. Azt gyanítják, hamis iratokkal csempésznek...","id":"20200923_razzia_munkasszallok_nemetorszag_husipar_csempeszett_vendegmunkasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7931c403-c3c2-4c0a-a213-b824935a25eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd84e64-2aac-4330-bc42-b4fd1c0da199","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_razzia_munkasszallok_nemetorszag_husipar_csempeszett_vendegmunkasok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:55","title":"Csempészett vendégmunkások miatt razziázott a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]