Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc6f2584-11af-4bad-8dac-7450b22be9d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett tanúbizonyságot. Jó példája ennek az egyedülálló LG Wing, amelyet most behatóbban is megnézett egy tesztelő.","shortLead":"Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett...","id":"20200928_lg_wing_teardown_video_szarnyas_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6f2584-11af-4bad-8dac-7450b22be9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82c9ef3-dc83-49cb-abe1-bf9c8a1e8ce3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_lg_wing_teardown_video_szarnyas_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:03","title":"Videón az LG szárnyas telefonjának titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605b0c8-fc39-45d4-82c1-a58c6516d9ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová a Spiegelnek adott interjúban arról beszélt: amit Orbán csinál még csak nem is illiberális. Szerinte félő, hogy a közvélemény egy napon arra döbben rá: a legutóbbi választás volt az utolsó, amelyet még szabadnak lehetett nevezni.","shortLead":"Vera Jourová a Spiegelnek adott interjúban arról beszélt: amit Orbán csinál még csak nem is illiberális. Szerinte félő...","id":"20200927_Jourova_a_Spiegelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1605b0c8-fc39-45d4-82c1-a58c6516d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e5686d-b750-4ac3-803e-265c84e8b3d8","keywords":null,"link":"/360/20200927_Jourova_a_Spiegelnek","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:00","title":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint Orbán beteg demokráciát épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b655dff-db81-4c71-b973-0e7a0ebd40fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr és a navigátor szerencsére megúszták a balesetet.","shortLead":"A sofőr és a navigátor szerencsére megúszták a balesetet.","id":"20200928_Hatalmasat_repult_egy_Ford_Fiesta_a_hetvegi_francia_ralin__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b655dff-db81-4c71-b973-0e7a0ebd40fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acbe4ff-65e4-458b-a951-8c28e5e7894e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Hatalmasat_repult_egy_Ford_Fiesta_a_hetvegi_francia_ralin__video","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:19","title":"Hatalmasat repült egy Ford Fiesta a hétvégi francia ralin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pozitív koronavírus-tesztek miatt home office-ban készül a Rádió 1 összes műsora.","shortLead":"Pozitív koronavírus-tesztek miatt home office-ban készül a Rádió 1 összes műsora.","id":"20200927_Rakoczi_Feri_es_Vadon_Jani_is_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551c73ea-f645-41c7-b3cc-0f78ebcb99ba","keywords":null,"link":"/elet/20200927_Rakoczi_Feri_es_Vadon_Jani_is_koronavirusos","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:28","title":"Rákóczi Feri és Vadon Jani is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendszerváltás óta most volt a legalacsonyabb, 46 százalékos a részvétel az önkormányzati választásokon.","shortLead":"A rendszerváltás óta most volt a legalacsonyabb, 46 százalékos a részvétel az önkormányzati választásokon.","id":"20200927_Jobbra_tolodhatnak_az_onkormanyzatok_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a430fb1-b4b4-42d2-9b81-1f46171a2eee","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Jobbra_tolodhatnak_az_onkormanyzatok_Romaniaban","timestamp":"2020. szeptember. 27. 21:53","title":"Új bukaresti főpolgármestert és jobbközép önkormányzatokat jósolnak az exitpollok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0c9626-24de-4c90-98fe-44b0ea75b875","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem okozott meglepetést a jelölt személyével","shortLead":"Az amerikai elnök nem okozott meglepetést a jelölt személyével","id":"20200927_Aggodhathatnak_a_demokratak_megvan_Donald_Trump_jeloltje_a_legfelso_birosagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f0c9626-24de-4c90-98fe-44b0ea75b875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6204e7b-9107-44e4-80b6-b5ca7f01b536","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Aggodhathatnak_a_demokratak_megvan_Donald_Trump_jeloltje_a_legfelso_birosagra","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:02","title":"Aggódhathatnak a demokraták: megvan Donald Trump jelöltje a legfelső bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több változás is jön a vonatozóknak a Dunántúlon.

","shortLead":"Több változás is jön a vonatozóknak a Dunántúlon.

","id":"20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2abc3a-e4ce-4d98-a773-0cce883d3ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:37","title":"Néhány vonat olcsóbb lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]