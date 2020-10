A koronavírusos Donald Trump és felesége jól van, az elnök ellátja feladatait – állította Mark Meadows, a Fehér Ház kabinetfőnöke újságíróknak péntek délelőtt.

"Olyan elnökünk van, aki nemcsak most látja el a feladatait, hanem a jövőben is el fogja látni" – mondta még Meadows, aki szerint az elnöki pár a fertőzés enyhe tüneteit mutatja. (Trumpon kívül az elnök felesége, a first lady Melania Trump is megfertőződött.)

Az elnöknek nemcsak jó a hangulata, hanem nagyon is energikus is – mondta még a kabinetfőnök, akinek a teszteredménye negatív lett. Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője azt mondta, telefonon beszélt az elnökkel, és úgy találta, hogy "kifejezetten jó a hangulata". Meadows arról nem kívánt nyilatkozni, hogy Melania és Donald Trump milyen kezelést kap.

A Fehér Ház közlése szerint Trump legkisebb fia, Barron vírustesztje is negatív lett.

Trump fertőzöttsége miatt egyelőre felfüggeszti azokat a kampányrendezvényeket, ahol személyesen vett volna részt. Bill Stepien, az újraválasztási kampánystáb vezetője közölte: Trump csak interneten szervezett rendezvényeken vesz részt, míg Mike Pence alelnök továbbra is személyesen kampányol. (Az ő tesztje szintén negatív lett.)