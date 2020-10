Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 15 éves lány szeptember elején hunyt el, a boncolás során állapították meg, hogy koronavírus okozta a halálát.","shortLead":"A 15 éves lány szeptember elején hunyt el, a boncolás során állapították meg, hogy koronavírus okozta a halálát.","id":"20201003_influenza_koronavirus_Szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fbeab3-6c57-45bb-8769-5e4bf16aaf60","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_influenza_koronavirus_Szlovakia","timestamp":"2020. október. 03. 09:29","title":"Meghalt egy 15 éves lány koronavírusban Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ccdc09-154f-4d4d-a43a-aa5bca3e4402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasznos ötletet szorgalmaz az unió, de még nem tartunk itt. ","shortLead":"Hasznos ötletet szorgalmaz az unió, de még nem tartunk itt. ","id":"20201002_Felreertes_hogy_kotelezo_lesz_az_alkoholszonda_az_uj_autokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2ccdc09-154f-4d4d-a43a-aa5bca3e4402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef710830-a680-4a07-b9cb-1a1390a63af3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Felreertes_hogy_kotelezo_lesz_az_alkoholszonda_az_uj_autokban","timestamp":"2020. október. 02. 13:20","title":"Félreértés, hogy kötelező lesz az alkoholszonda az új autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","shortLead":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","id":"20201001_erdogan_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571dae0-5e9e-4d35-890f-ea6d96382a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_erdogan_eu","timestamp":"2020. október. 01. 21:07","title":"Erdogan: Az EU sekélyessé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"elet","description":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","shortLead":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","id":"20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cd494-f367-4ddf-9ef4-3f4fb7a4a5eb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","timestamp":"2020. október. 01. 16:12","title":"88 százalékkal csökkentheti a HPV-oltás a méhnyakrák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről beszélt Jakab Ferenc virológus egy online előadáson.","shortLead":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről...","id":"20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e45765-f887-4fd3-a4e4-f91f48936687","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","timestamp":"2020. október. 01. 20:20","title":"Jakab Ferenc szerint semmi értelme az iskolai lázmérésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740b6bd-c577-4ebe-9c5e-86bc4b94885f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NATO idei legnagyobb európai hadgyakorlatát tartják Skóciában, ezért kiterelik a bálnákat a térségből.","shortLead":"A NATO idei legnagyobb európai hadgyakorlatát tartják Skóciában, ezért kiterelik a bálnákat a térségből.","id":"20201001_balna_skocia_evakualas_hadgyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b740b6bd-c577-4ebe-9c5e-86bc4b94885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38a87d-f4e3-49de-a850-80ee18dde3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_balna_skocia_evakualas_hadgyakorlat","timestamp":"2020. október. 01. 13:33","title":"Evakuálják a bálnákat Európa legnagyobb hadgyakorlata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","shortLead":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","id":"20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a031c73f-3e16-45d6-9860-425c5ec75c60","keywords":null,"link":"/elet/20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","timestamp":"2020. október. 02. 07:25","title":"A hétvégén visszakacsint a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f644ad-8936-4682-a737-c4b1b3c21bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium szerint őket teljesen kihagyták az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének elkészítéséből, ezért 30 oldalas elemzésben bizonygatják a kormány igazát. Közösen méltatta viszont a dokumentumot nyolc civil szervezet – bár ők is hozzáfűztek ahhoz egy több mint 50 oldalas árnyékjelentést.","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium szerint őket teljesen kihagyták az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének...","id":"20201001_eb_jogallamisagi_jelentes_civilek_igazsagugyi_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f644ad-8936-4682-a737-c4b1b3c21bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9881077f-4d78-432c-bde8-db259d39faaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_eb_jogallamisagi_jelentes_civilek_igazsagugyi_miniszterium","timestamp":"2020. október. 01. 16:24","title":"Jogállamiság jelentés: Saját elemzésben bizonygatja igazát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]