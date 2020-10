Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjött az ősz, felpörgött a járvány, ami pedig patthelyzet volt, az az is maradt. A szeptember úgy telt el, mintha egy helyben topogtunk volna, minden változott, de minden ugyanaz maradt, a párhuzamos valóságok pedig nem kerültek közelebb egymáshoz. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Megjött az ősz, felpörgött a járvány, ami pedig patthelyzet volt, az az is maradt. A szeptember úgy telt el, mintha...","id":"20201004_Ez_a_szeptember_sok_mindent_bedaralt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f410147-8df5-47df-a558-1f1498681bd7","keywords":null,"link":"/elet/20201004_Ez_a_szeptember_sok_mindent_bedaralt","timestamp":"2020. október. 04. 13:00","title":"Ez a szeptember sok mindent bedarált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszólalt az amerikai elnök orvosa, aki lényegében arról beszélt az újságíróknak, hogy Trumpnak egyelőre kutya baja - már azon kívül, hogy elkapta a vírust. Láza már nincs, nem köhög, a légzése is jó. Egy névtelenséget kérő forrás ezzel ellentétben azt mondja, nem látszik még a gyógyulás vége, a következő 48 óra kritikus lehet. Szintén névtelen források azt is állítják, hogy Trump kapott oxigént a Fehér Házban, a kórházba szállítása előtt.","shortLead":"Megszólalt az amerikai elnök orvosa, aki lényegében arról beszélt az újságíróknak, hogy Trumpnak egyelőre kutya baja...","id":"20201003_Trump_orvosai_szerint_az_elnok_nagyon_jol_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90153ff2-54d9-4fce-93d2-993747475b19","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_orvosai_szerint_az_elnok_nagyon_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 17:58","title":"Trump orvosa szerint az elnök nagyon jól van, egy családhoz közel álló forrás mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","shortLead":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","id":"20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a945c-0619-48ad-9506-9b9ca7211a04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","timestamp":"2020. október. 03. 17:34","title":"Kétmilliónál is többet kereshet majd egy idős orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki kedvenc Zlatanjának szombaton volt a születésnapja és méltó módon ünnepelte.","shortLead":"Mindenki kedvenc Zlatanjának szombaton volt a születésnapja és méltó módon ünnepelte.","id":"20201004_Ibrahimovic_pont_olyan_szereny_autoval_lepte_meg_magat_mint_amilyen_o_maga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b929f86-f246-44f3-9e67-2276a957a924","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ibrahimovic_pont_olyan_szereny_autoval_lepte_meg_magat_mint_amilyen_o_maga","timestamp":"2020. október. 04. 13:31","title":"Ibrahimovic pont olyan szerény autóval lepte meg magát, mint amilyen ő maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik.","shortLead":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei...","id":"20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640fad73-89aa-498f-9aa6-74c4d7484711","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","timestamp":"2020. október. 04. 10:25","title":"Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Parlament német alelnöke szerint a magyar kormányfő sajnos már messzire jutott a jogállam lebontásában, és ezt néppárti barátai tétlenül nézik. Amit az Európai Tanács bedobott a jogállam védelmére, az teljesen hatástalan Orbán ellen – mondta Katarina Barley a Spiegelnek adott interjúban.

","shortLead":"Az Európai Parlament német alelnöke szerint a magyar kormányfő sajnos már messzire jutott a jogállam lebontásában, és...","id":"20201005_Katarina_Barley_Spiegel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b22ba-e95c-4d6b-9036-c70e91a1e316","keywords":null,"link":"/360/20201005_Katarina_Barley_Spiegel","timestamp":"2020. október. 05. 08:45","title":"Katarina Barley: Orbán enyveskezű, most lehet megállítani vagy soha ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c628febf-dcf2-4c6d-926a-def7f05a6289","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Új fejezet kezdődik novemberben a videójátékok történetében. A most érkező gépekkel hét-nyolc évre próbálják elnyerni a játékosok többségének bizalmát az idén 45 milliárd dollárosra becsült piacon. ","shortLead":"Új fejezet kezdődik novemberben a videójátékok történetében. A most érkező gépekkel hét-nyolc évre próbálják elnyerni...","id":"202040__generaciovaltas_ajatekpiacon__kilencedik_menet__arharcosbal__mire_megy_ajatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c628febf-dcf2-4c6d-926a-def7f05a6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d67da60-3daf-4173-833a-fb589915003c","keywords":null,"link":"/360/202040__generaciovaltas_ajatekpiacon__kilencedik_menet__arharcosbal__mire_megy_ajatek","timestamp":"2020. október. 04. 08:15","title":"Háború a játékosokért: egymásnak feszül a Sony, a Microsoft és a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a33d84-061f-4ab8-a384-e014106a7306","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiállítás konstruktív-konkrét, kinetikus és op-art alkotásokból a Vasarely Múzeumban és a Budapest Galériában.","shortLead":"Kiállítás konstruktív-konkrét, kinetikus és op-art alkotásokból a Vasarely Múzeumban és a Budapest Galériában.","id":"202040_tarlat__luminokinetika_feny__mozgas__illuzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a33d84-061f-4ab8-a384-e014106a7306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccf7f20-70e8-43d7-93f0-92bb8aa14a24","keywords":null,"link":"/360/202040_tarlat__luminokinetika_feny__mozgas__illuzio","timestamp":"2020. október. 04. 13:45","title":"Két kiállításon is alámerülhetünk a luminokinetika világába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]