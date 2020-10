Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f044db2-e147-474c-95ab-be3a7bfcb8f6","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201007_Marabu_Feknyuz_Gyerekekre_veszelyes_konyvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f044db2-e147-474c-95ab-be3a7bfcb8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05495dcf-5730-4f01-8498-f8e8e0c4dbef","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Marabu_Feknyuz_Gyerekekre_veszelyes_konyvek","timestamp":"2020. október. 07. 10:25","title":"Marabu Féknyúz: Gyerekekre veszélyes mesekönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Michel Houellebecq közzéteszi Intervenciói legújabb kötetét, és esküdözik: folytatás már nem lesz. A szerdán megjelenő könyvet a párizsi Le Figaro ismerteti – megállapítva, hogy a balról induló Houellebecq egyre jobboldalibbá vált az idők során.","shortLead":"Michel Houellebecq közzéteszi Intervenciói legújabb kötetét, és esküdözik: folytatás már nem lesz. A szerdán megjelenő...","id":"20201006_A_francia_irodalom_botranyhose_imadja_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a497a0dd-2fbf-442b-9ac0-d36e658c3627","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_A_francia_irodalom_botranyhose_imadja_Trumpot","timestamp":"2020. október. 06. 14:57","title":"A francia irodalom botrányhőse imádja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament...","id":"20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c867f0c-9ba3-48cb-a295-09644e568435","keywords":null,"link":"/360/20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","timestamp":"2020. október. 08. 08:02","title":"Radar360: Jön a hálapénzhatóság, megszorítások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is magával húzza.","shortLead":"A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is...","id":"20201008_magyar_honvedseg_nemet_beszerzesek_tankok_harcjarmuvek_nemet_nyelvtudas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab865f2-e90b-45d2-9169-b5db1effa5f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_magyar_honvedseg_nemet_beszerzesek_tankok_harcjarmuvek_nemet_nyelvtudas","timestamp":"2020. október. 08. 07:48","title":"Keresik a németeseket a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2591ef03-ff92-4aae-8df6-4943d40cb5c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatt több egyszer használatos műanyagot vásároltunk, emiatt pedig egyre nagyobb az esélye, hogy az EU-nak nem sikerül teljesítenie a műanyag csomagolások újrafeldolgozására tett, 2025-re és 2030-ra kitűzött céljait. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több egyszer használatos műanyagot vásároltunk, emiatt pedig egyre nagyobb az esélye...","id":"20201006_Muanyag_csomagolasi_hulladekok_az_Unionak_novelnie_kell_az_ujrafeldolgozas_aranyat_ha_el_akarja_erni_ambiciozus_celjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2591ef03-ff92-4aae-8df6-4943d40cb5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861a4b64-5818-4387-8aee-05d66809a354","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_Muanyag_csomagolasi_hulladekok_az_Unionak_novelnie_kell_az_ujrafeldolgozas_aranyat_ha_el_akarja_erni_ambiciozus_celjait","timestamp":"2020. október. 06. 17:05","title":" Lehangoló jelentést tett az uniós számvevőszék az európai műanyagkezelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak szánt irodai szolgáltatáscsomagját. Az új névhez új funkciók is dukálnak, melyek a cég szerint sokkal hatékonyabbá tehetik a vállalati kommunikációt.","shortLead":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak...","id":"20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09534ca3-6cb0-404b-a951-3a466372abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","timestamp":"2020. október. 06. 15:03","title":"Száműzné az Office-t a Google, itt a Google Workspace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ca0845-eab0-4f22-8e0e-a66ab1719f8e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Bíznak a falubeliek abban, hogy a tragikus sorsú Bogdán László öccse képes lesz majd folytatni azt a munkát, amit bátyja kezdett el Cserdiben, bár többen kételkednek, tudja-e majd pótolni híres elődjét. A vasárnapi időközi választást ő, Bogdán Gyula nyerte, és ugyan sokak szerint falugondnokként beletanult már a település irányításába, egy dologban biztosan gyökeresen másként működik majd, mint testvére: kerüli a nagy nyilvánosságot. ","shortLead":"Bíznak a falubeliek abban, hogy a tragikus sorsú Bogdán László öccse képes lesz majd folytatni azt a munkát, amit...","id":"20201006_cserdi_riport_idokozi_polgarmestervalasztas_utan_bogdan_laszlo_bogdan_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ca0845-eab0-4f22-8e0e-a66ab1719f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4651b9f8-8008-43c5-91ef-f22e61c64362","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_cserdi_riport_idokozi_polgarmestervalasztas_utan_bogdan_laszlo_bogdan_gyula","timestamp":"2020. október. 06. 18:20","title":"Bogdán László halála óta megállt az élet, öccsére vár, hogy újraindítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most megfogalmazott elvárásoknak. Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen. A Fidesznek is tetszik a javaslat.","shortLead":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most...","id":"20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3687b5d8-70b3-4622-a241-e13d86630c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","timestamp":"2020. október. 07. 13:22","title":"Új uniós romastratégia: cél az egyenlőség, de ennél kevesebbel is beérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]