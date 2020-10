Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ad05e48-0dd5-4535-bc70-c5a10b0c1840","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hálózatkutató szerint az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak. Barabási Albert-László úgy tervezi, még hónapokig Magyarországon marad, itt kutat, amerikai csoportját is innen vezeti.","shortLead":"A hálózatkutató szerint az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak. Barabási Albert-László úgy tervezi, még hónapokig...","id":"20201013_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_kiallitas_tanarok_pedagogusok_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ad05e48-0dd5-4535-bc70-c5a10b0c1840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0541a1-0f85-4f53-9e96-47d4f448bca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_kiallitas_tanarok_pedagogusok_fizetes","timestamp":"2020. október. 13. 08:33","title":"Barabási Albert-László: Meg kell fizetni azokat, akiknek a kezébe a gyerekeink jövőjét adjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek túlnyomó többsége családi eseményeken kapta el a fertőzést.","shortLead":"Az érintettek túlnyomó többsége családi eseményeken kapta el a fertőzést.","id":"20201012_roma_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4482861d-0e77-47e8-89d7-f1a8a67aedf6","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_roma_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_fertozes","timestamp":"2020. október. 12. 16:27","title":"Olyan sok a koronavírusos Rómában, hogy kórház helyett már szállodákban helyezik el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra egyelőre nem válaszoltak, terveznek-e válaszlépést.","shortLead":"Arra egyelőre nem válaszoltak, terveznek-e válaszlépést.","id":"20201013_oroszorszag_kibertamadas_norvegia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbfc960-13f9-4fbd-914a-7e7da6cd605d","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_oroszorszag_kibertamadas_norvegia","timestamp":"2020. október. 13. 18:38","title":"A norvégok szerint Oroszország állt a parlamentjük elleni kibertámadás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57f9167-d456-4750-a66c-0ae4a93ee4d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik rablót már hat évvel ezelőtt elfogták, társait csak idén tudták megtalálni.","shortLead":"Az egyik rablót már hat évvel ezelőtt elfogták, társait csak idén tudták megtalálni.","id":"20201013_acelhulladek_rablas_Zuglo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c57f9167-d456-4750-a66c-0ae4a93ee4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492d1437-9c08-4470-bb3c-e17f94f410e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_acelhulladek_rablas_Zuglo","timestamp":"2020. október. 13. 16:23","title":"Közel tíz év után ért el áttörést a rendőrség, megvannak a több tízmilliós zuglói rablás elkövetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen. Követeléseik közé felvették az alkotmányos királyság reformját és a többnyire Németországban élő playboy uralkodó előjogainak megnyirbálását is.","shortLead":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen...","id":"202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fafe38-f358-4791-87cf-629ae289bd4b","keywords":null,"link":"/360/202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","timestamp":"2020. október. 12. 17:00","title":"A felségsértésért járó akár 15 évnyi börtöntől sem félnek a thaiföldi tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára kegyelemdöfés lesz.","shortLead":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára...","id":"20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df915ee4-06f7-4e3d-b183-93bc51e4eb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","timestamp":"2020. október. 12. 10:51","title":"BKIK: Kivonulhatnak a cégek Budapestről a válságadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde4abe2-02e3-4900-abef-f566b625566a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat nem a sportautók vezetői közül került ki, egy vétlen sofőr vesztette életét.","shortLead":"Az áldozat nem a sportautók vezetői közül került ki, egy vétlen sofőr vesztette életét.","id":"20201012_Halalos_szaguldozast_rendezett_harom_szupersportkocsi_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cde4abe2-02e3-4900-abef-f566b625566a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00257905-4014-4afb-b35e-b66bbec7625a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Halalos_szaguldozast_rendezett_harom_szupersportkocsi_Nemetorszagban","timestamp":"2020. október. 12. 14:13","title":"Halálos balesettel végződött három szupersportkocsi közúti versenye Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511984e9-5ea8-4ddf-a76c-cff7897a6122","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most vár ítéletre az ámokfutó autós, akit még tavaly videóztak le a súlyos szabálytalankodása közben.","shortLead":"Most vár ítéletre az ámokfutó autós, akit még tavaly videóztak le a súlyos szabálytalankodása közben.","id":"20201013_160nal_szaguldott_egy_auto_a_rossz_oldalon_egy_brit_varosban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=511984e9-5ea8-4ddf-a76c-cff7897a6122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5cbfeb-d829-45cd-acbf-638a24d3cdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_160nal_szaguldott_egy_auto_a_rossz_oldalon_egy_brit_varosban__video","timestamp":"2020. október. 14. 04:03","title":"160-nal száguldott egy autó a rossz oldalon egy brit városban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]