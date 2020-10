Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megnyílt az út, hogy még tovább szigorítsanak Európa legridegebb abortusztörvényein. Szinte teljesen megszűnhet a legális terhességmegszakítás lehetősége Lengyelországban.","shortLead":"Megnyílt az út, hogy még tovább szigorítsanak Európa legridegebb abortusztörvényein. Szinte teljesen megszűnhet...","id":"20201022_Alkotmanyellenes_lett_a_fogyatekos_magzat_abortusza_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272f6ed-def2-4f8f-9ab6-9b46407bc520","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Alkotmanyellenes_lett_a_fogyatekos_magzat_abortusza_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. október. 22. 20:09","title":"Alkotmányellenessé nyilvánították a beteg magzatok abortuszát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a052ee48-672d-4b3d-9c5b-0053b787e551","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miközben az SZFE diákjai egyre több szövetségest szereznek, Vidnyánszky és emberei, így Szarka Gábor kancellár hibát hibára halmoznak.","shortLead":"Miközben az SZFE diákjai egyre több szövetségest szereznek, Vidnyánszky és emberei, így Szarka Gábor kancellár hibát...","id":"202043__szfe__elhuzodo_harc__tankoztarsasag__kijatsszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a052ee48-672d-4b3d-9c5b-0053b787e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e512e94-e144-4e16-bf61-a02cf8539a68","keywords":null,"link":"/360/202043__szfe__elhuzodo_harc__tankoztarsasag__kijatsszak","timestamp":"2020. október. 23. 08:15","title":"Háborúban már leváltották volna a Színművészeti kancellár-ezredesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d273ba6-7d5b-44ea-b219-56296b7b7409","c_author":"Kovács István","category":"gazdasag","description":"A magyarok elsősorban nem kalandvágyból, hanem a jobb megélhetés miatt távoztak külföldre dolgozni, de több mint egyharmaduknál a politikai hangulat is szerepet játszott a kivándorlásban. A magyarországi helyzetet másképp látják az itthon maradottak, mint a kivándorlók, emiatt lelassult a mozgás. A koronavírus-járvány miatt viszont borulhat minden.","shortLead":"A magyarok elsősorban nem kalandvágyból, hanem a jobb megélhetés miatt távoztak külföldre dolgozni, de több mint...","id":"20201023_kivandorlas_demografia_munkavallalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d273ba6-7d5b-44ea-b219-56296b7b7409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681f9e0-f2bd-492c-afdd-438893a82db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_kivandorlas_demografia_munkavallalas","timestamp":"2020. október. 23. 11:00","title":"A magyar kivándorlók zöme köszöni, de inkább maradna, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti ünnepen tartott SZFE-felvonulás alkalmából a világ minden nagy hírügynöksége Budapestre vetette szemét.","shortLead":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti...","id":"20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a69f95-57cf-4e97-835a-a230306505a7","keywords":null,"link":"/360/20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","timestamp":"2020. október. 24. 09:30","title":"Orbán tanácsadójának tanácsa: utasítsa Palkovicsot, hogy tárgyaljon az SZFE-s diákokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8833d9ee-6706-4326-b892-ca7756cb254e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szfe.hu elérhetetlen, de a tanulmányi rendszert tudják használni a hallgatók.","shortLead":"A Szfe.hu elérhetetlen, de a tanulmányi rendszert tudják használni a hallgatók.","id":"20201022_A_diakok_szerint_virus_tamadta_meg_az_SZFE_honlapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8833d9ee-6706-4326-b892-ca7756cb254e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152037a4-01fe-469e-8e78-5b40e98f4da7","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_A_diakok_szerint_virus_tamadta_meg_az_SZFE_honlapjat","timestamp":"2020. október. 22. 18:02","title":"A diákok szerint vírus támadta meg az SZFE honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60b1973-726a-45c4-977c-cb302a47b801","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szinte napra pontosan két év telt el a lakástakarékok állami támogatását megszüntető törvény megszavazásától addig, hogy már csak egyetlen szereplő maradjon a piacon, amely új szerződéseket is kínál, nem csak a régiek után fizet. Két éve ilyenkor azt még nem értettük, miért rohannak a képviselők, most már sejtjük. Az is kiderült: a csokra valóban több pénzt ad a kormány, mint korábban a lakástakarékoknak, de ez az összeg nem jár mindenkinek, és sokkal kevesebb célra használható fel.","shortLead":"Szinte napra pontosan két év telt el a lakástakarékok állami támogatását megszüntető törvény megszavazásától addig...","id":"20201024_lakastakarek_lakas_fundamenta_lakhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b60b1973-726a-45c4-977c-cb302a47b801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73578063-9275-4117-b121-35fd30b59fd3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_lakastakarek_lakas_fundamenta_lakhatas","timestamp":"2020. október. 24. 07:00","title":"A Fundamenta túlélte, a szegények rosszul jártak: ez történt a lakástakarékok beszántása utáni két évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c875ff04-725f-402b-a27d-7aa7bc16a561","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2005-ben vette meg a német sportszeróriás a Reebokot, azonban úgy tűnik, nem tudták sikeresen működtetni. ","shortLead":"2005-ben vette meg a német sportszeróriás a Reebokot, azonban úgy tűnik, nem tudták sikeresen működtetni. ","id":"20201022_Eladna_az_Adidas_a_Reebokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c875ff04-725f-402b-a27d-7aa7bc16a561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31881bfe-4808-4484-9dab-a5b22fd7af69","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Eladna_az_Adidas_a_Reebokot","timestamp":"2020. október. 22. 16:41","title":"Eladná az Adidas a Reebokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabdc38-f96f-4b3f-b9e7-039294b15f52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény és az azeri fél szerint is messze a békemegállapodás lehetősége.","shortLead":"Az örmény és az azeri fél szerint is messze a békemegállapodás lehetősége.","id":"20201024_washington_targyalas_harc_hegyikarabah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efabdc38-f96f-4b3f-b9e7-039294b15f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eab6f0-6229-4488-bbf8-136a6a1fcd98","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_washington_targyalas_harc_hegyikarabah","timestamp":"2020. október. 24. 13:35","title":"A washingtoni tárgyalás után is folytatódott a harc Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]