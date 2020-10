Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok - panaszolják a járművezetők. A BKV állítja: csak néhány konfliktushelyzet van havonta.","shortLead":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok - panaszolják a járművezetők...","id":"20201027_busz_sofor_maszk_bkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62b324-7f6d-4cb2-bfb0-f74c5a1b2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_busz_sofor_maszk_bkv","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Több buszsofőr is segítséget kért, mert maszktagadó utasok fenyegetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések nem elégségesek – mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőségi ülésén a Bild című lap beszámolója szerint.","shortLead":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések...","id":"20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257eb5a6-ee4f-4c0a-b2be-5d3fa8597aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 26. 21:31","title":"Merkel: Drámai a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201025_szlavik_koronavirus_uj_szerv_heh_botnet_fenykard_zeptoszekundum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2d7138-995c-47c6-b6d1-90558f4b9b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_szlavik_koronavirus_uj_szerv_heh_botnet_fenykard_zeptoszekundum","timestamp":"2020. október. 25. 12:03","title":"Ez történt: Szlávik elmondta, hogyan redukálható szinte nullára a fertőződés esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben.","shortLead":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők...","id":"20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702c0bc5-3ae0-407c-b370-5dfea0ad3eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","timestamp":"2020. október. 25. 16:17","title":"Újra szigorít Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"","category":"vilag","description":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","shortLead":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","id":"20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68b037f-a626-415f-a7df-4f26868055bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","timestamp":"2020. október. 27. 05:31","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több városban is megbénították a forgalmat a demonstrálók. Varsóban autó ütött el két tiltakozó nőt.","shortLead":"Több városban is megbénították a forgalmat a demonstrálók. Varsóban autó ütött el két tiltakozó nőt.","id":"20201027_Konnygazt_rendorseg_abortusztorveny_Lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6190f69b-f623-4dd6-9bfc-0d99df672306","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Konnygazt_rendorseg_abortusztorveny_Lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 27. 06:22","title":"Könnygázt is bevetett a rendőrség az abortusztörvény ellen zajló tüntetéseken Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd9075b-2aca-49a4-a816-65fa803fd7c9","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Hosszú levelezés került a hvg.hu birtokába arról, hogy az első államiból alapítványi fenntartásba került egyetem vezetője milyen indokkal nem hajlandó megtárgyalni az SZFE melletti szolidaritási határozati javaslatot. A Corvinus szakszervezeti vezetője a vita korlátozása miatt cenzúrát emlegetett. ","shortLead":"Hosszú levelezés került a hvg.hu birtokába arról, hogy az első államiból alapítványi fenntartásba került egyetem...","id":"20201026_szfe_corvinus_lanczi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd9075b-2aca-49a4-a816-65fa803fd7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a1a071-f869-4630-91af-8bf813bd338d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szfe_corvinus_lanczi","timestamp":"2020. október. 26. 17:00","title":"Ilyen mélyen még soha nem láttunk bele, miért várat magára a kiállás az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7f21cd-62ab-42d9-accc-2b3e858eb6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány eddigi legrosszabb napján vagyunk túl, ennyi halálos áldozat még soha nem volt Magyarországon. Harmadannyi tesztet sem végeztek, mint amennyi a minimálisan elfogadható lenne, így is több, mint kétezer új fertőzöttet találtak és 1861-gyel nőtt az aktív esetszám.","shortLead":"A járvány eddigi legrosszabb napján vagyunk túl, ennyi halálos áldozat még soha nem volt Magyarországon. Harmadannyi...","id":"20201027_jarvany_koronavirus_szamok_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7f21cd-62ab-42d9-accc-2b3e858eb6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43435a4-ce5d-47ab-a4eb-a54d78862f10","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_jarvany_koronavirus_szamok_covid","timestamp":"2020. október. 27. 09:27","title":"63 újabb áldozata van a járványnak, 2079 fertőzöttet diagnosztizáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]