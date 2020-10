Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem demokráciaként emlegeti Magyarországot egy svéd egyetem.","shortLead":"Már nem demokráciaként emlegeti Magyarországot egy svéd egyetem.","id":"20201026_republikanusok_fidesz_autokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b189fa29-83f8-415e-ad6f-d7b91a4a7e98","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_republikanusok_fidesz_autokracia","timestamp":"2020. október. 26. 17:09","title":"A Fidesz útját járják be az amerikai republikánusok egy új tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261a83fc-f052-425c-ab53-4517261b189d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 21 éves Billy Marsal az Instagramról dobbantott egy nagyot a modellpályán.","shortLead":"A 21 éves Billy Marsal az Instagramról dobbantott egy nagyot a modellpályán.","id":"20201026_Fekete_muszlim_es_plus_size__ujabb_hatarokat_lepett_at_a_divatipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=261a83fc-f052-425c-ab53-4517261b189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2d8846-6a4b-40ba-9557-2b21a84281d8","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Fekete_muszlim_es_plus_size__ujabb_hatarokat_lepett_at_a_divatipar","timestamp":"2020. október. 26. 11:15","title":"Fekete, muszlim és plus size – újabb határokat lépett át a divatipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rendkívül tűzveszélyesek, ha megsérülnek, fel is robbanhatnak.","shortLead":"Rendkívül tűzveszélyesek, ha megsérülnek, fel is robbanhatnak.","id":"20201026_Komoly_tuzet_okozhatnak_a_kidobott_elemek_es_akkumulatorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a32d5d-4be0-4451-a1a6-f1062bf3b293","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_Komoly_tuzet_okozhatnak_a_kidobott_elemek_es_akkumulatorok","timestamp":"2020. október. 26. 16:13","title":"Komoly tüzet okozhatnak a kidobott akkumulátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka, az elnökséget is csupán valóságshownak tartja.","shortLead":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka...","id":"20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf37a5b9-0cd2-4a92-9ca0-05d625699980","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 05:50","title":"Biden: A Trump-kormányzat fehér zászlóval adta meg magát a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ szerint ez azt jelentheti, Magyarországon is kemény tél lesz, rendkívüli hidegekkel és melegekkel.","shortLead":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ...","id":"20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f22f27-a68f-4557-8825-d0ebefbc2fac","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","timestamp":"2020. október. 27. 15:55","title":"Nem kezdett el befagyni a sarkvidék, ez extrém telet hozhat Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt.","id":"20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33120ff6-c5ff-4d49-9291-c3bfe703dc5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 28. 09:00","title":"Negyvenhárom koronavírusos beteg halt meg kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy 1300 kamu helyi lapból álló, politikai célokat kiszolgáló hálózat működését leplezte le nemrégiben a New York Times. Elemzők szerint a helyi lapok számának drasztikus visszaesése nem jó a demokráciának. ","shortLead":"Egy 1300 kamu helyi lapból álló, politikai célokat kiszolgáló hálózat működését leplezte le nemrégiben a New York...","id":"20201026_Miert_fontosak_a_helyi_ujsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb07e2fb-9300-49db-a386-ee076d394fcf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201026_Miert_fontosak_a_helyi_ujsagok","timestamp":"2020. október. 26. 11:37","title":"Miért fontosak a helyi újságok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8e943f-f9ec-4a17-b6fa-759f78d99889","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Mi a különbség az autójavítás és az emberek gyógyítása között? Az állami finanszírozás szempontjából szinte semmi. Vélemény.","shortLead":"Mi a különbség az autójavítás és az emberek gyógyítása között? Az állami finanszírozás szempontjából szinte semmi...","id":"20201026_Revesz_A_rosszkor_jott_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8e943f-f9ec-4a17-b6fa-759f78d99889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd5444-adb9-47c5-8cbb-2438ebc5a8db","keywords":null,"link":"/360/20201026_Revesz_A_rosszkor_jott_beremeles","timestamp":"2020. október. 26. 17:00","title":"Révész Sándor: Rosszkor jött az orvosok béremelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]