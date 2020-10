Hosszú évtizedek óta főz, szakácskönyvei a legnagyobb példányszámban fogynak el Spanyolországban. Mondják, még jó humora is van - Karlos Arguiñano baszk séf, egy kis ízelítővel.

Szeptemberben töltötte be a 72. évét, és ma is éppen olyan nagy lendülettel teszi a dolgát, mint fiatalabb korában. Zarauzban saját étterme, szállodája és pincészete van, nagyon népszerűek gasztronómiai televíziós műsorai. De több filmben is karakterszerepeket játszott, sikeres vállalkozó és író. Nem mellesleg az egyik legkedveltebb előadó a világ első gasztronómiai egyetemén, a Baszk Kulináris Centrumban.

Karlos Arguiñano kiadott szakácskönyveinek száma nemcsak Spanyolországban számít egyedülállónak, hanem a világon is, mivel meghaladja a hatvanat. Közülük eddig legnagyobb példányszámban, 1,6 millióban fogyott el az 1992-ben megjelent első könyve, a Menü minden napra (El menú de cada día). Jóval felülmúlva a szintén ugyanebben az évben megjelent új katolikus egyházi katekizmus 700 ezres eladott példányszámát. Innen származik a séf már sokszor idézett ironizáló megjegyzése: „Engem több ember követ, mint Jézust”. Receptkönyvei kedveltségükben még a katalán mágus Ferran Adriàt, az ötször a világ legjobb éttermének választott El Bulli tulajdonos-séfjét is felülmúlják.

Hogy mi lehet a titka? Talán, hogy nem akar mindenáron forradalmat a konyhán, ragaszkodik a hagyományos, ízes ételek elkészítéséhez, legfeljebb némi újragondolással. Másrészt fontosnak tartja, hogy praktikus, könnyen elkészíthető fogásokat tegyen a családok asztalára, amelyeket az Úgy, mint otthon (Como en casa, 2012) című kötetében gyűjtött össze.

A baszk séf a könyvein kívül a televíziós főzőműsorokban is rekordernek számít. Kerek 40 éve szerepel különböző csatornákon, eddig több mint hatezer tévéadással a háta mögött. Többször felröppent a hír, hogy befejezi műsorait, de ezt mindig cáfolja. Egy évtizede jelenik meg naponta az Antena 3 tévécsatornán derekára kötött szakácskötényével a Karlos Arguiñano nyitott konyhája című adásában humorral fűszerezve receptjeit. Főzőműsorát évadonként megújítva, a nézettségi mutatók szerint még most is 800 ezer nézőt vonz a képernyők elé.

© Facebook

Sokirányú tevékenységéhez tartozik a Bainet üzleti csoport irányítása, amely különböző kommunikációs munkákat végez, kiemelve a film és televíziós programok gyártását, internetes tartalmak létrehozását és az új technológiai platformok kialakítását.

Az örökifjú séf napi kétórás tengerparti gyaloglással és nyújtógyakorlatokkal tartja magát karban. Ez azóta vált rutinná nála, amióta először érezte, nehéz lehajolnia, hogy megkösse a cipőfűzőjét. Persze azért egy saját fogyókúrát is kidolgozott magának, de semmi ördöngösség, a lényege, hogy felére csökkentette a napi étkezések adagját.

S most jöjjön egy kis ízelítő.

© Facebook

Rókagomba pörkölt burgonyával

Egy könnyen elkészíthető gombás idényétel Karlos Arguieño receptárából.

Hozzávalók:

250 gr rókagomba

3 db burgonya

½ pohár fehérbor

1 db újhagyma

2 gerezd fokhagyma

1 teáskanál őrölt édes paprika

2 teáskanál paprikakrém (chorizóst javasol, de lehet sima is)

2 babérlevél

olívaolaj

só

apróra vágott friss petrezselyem

Elkészítés:

A snidlinget és fokhagymát felaprítjuk. Meghámozzuk, és nagyobb darabokra vágjuk a burgonyát. Megtisztítjuk és negyedeljük a leszárazott a rókagombát. Egy edényben olíva olajt melegítünk, és csipetnyi sóval pár percig pirítjuk az apróra vágott metélőhagymát, fokhagymát (kevergetve, nehogy odakapjon). Rádobjuk az előkészített burgonyát és a rókagombát. Átkeverjük, s három perc főzés után hozzáöntjük a fehérbort, beleadjuk a paprikakrémet, a pirospaprikát és a babérlevelet. Összeforgatjuk, hagyjuk pár percig főni, majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje a fűszeres, burgonyás gombát. Kis lángon 30 perc alatt készre főzzük.

Tálaláskor a tetejére apróra metélt petrezselymet szórunk.

Tipp: víz helyett zöldség- vagy húsalaplevet is adhatunk a rókagomba pörkölthöz, intenzívebb ízt ad az ételnek. Ez a fogás kiváló a hűvösebbre fordult napokra, s alternatívája lehet a húsos pörköltnek vegetáriánusok, vegánok (természetesen húsalaplé nélkül) számára.