Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig közel 120-an írták alá.","shortLead":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig...","id":"20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31014adb-ba2b-4548-9672-c9d701f3b609","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","timestamp":"2020. október. 28. 20:42","title":"Szolidaritási nyilatkozatban állnak ki a Corvinus polgárai is a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","shortLead":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","id":"20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31031e1-b7dc-4869-8855-4a62d0634f82","keywords":null,"link":"/elet/20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","timestamp":"2020. október. 28. 09:49","title":"120 év börtönre ítélték az amerikai szexszekta vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2802ccee-c769-4a95-a68b-075dd93a6e01","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igaz a felcsúti milliárdosnak magyarul kellene felolvasni a kérdéseket az elnökjelölti vitán. Azért elsősorban nem a mindkettejüknél gazdagabb Mészárossal, hanem a két igazi elnökjelölttel foglalkozik a Duma Aktuál az amerikai választásról szóló részben. ","shortLead":"Igaz a felcsúti milliárdosnak magyarul kellene felolvasni a kérdéseket az elnökjelölti vitán. Azért elsősorban nem...","id":"20201028_Duma_Aktual_Amerika_valaszt_Donald_vagy_Joe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2802ccee-c769-4a95-a68b-075dd93a6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f22afb9-4089-4def-91e1-ec63fff5b563","keywords":null,"link":"/360/20201028_Duma_Aktual_Amerika_valaszt_Donald_vagy_Joe","timestamp":"2020. október. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Lawrence Butcher simán lenyomná Trumpot és Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5426b678-c143-4da0-addf-da5bb375aca4","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Politikusdinasztiából származik Aldexander De Croo belga kormányfő, aki csaknem két év után összeállt többségi koalíció élén vezeti az országot, és küzd a koronavírus-járvány második hullámával.","shortLead":"Politikusdinasztiából származik Aldexander De Croo belga kormányfő, aki csaknem két év után összeállt többségi koalíció...","id":"202043_alexander_de_croo_urlovas_abelga_kormanyrudnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5426b678-c143-4da0-addf-da5bb375aca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269a94e5-3579-4e96-869f-ae5225842255","keywords":null,"link":"/360/202043_alexander_de_croo_urlovas_abelga_kormanyrudnal","timestamp":"2020. október. 27. 17:00","title":"Belgiumnak 650 nap után ismét van kormánya, úrlovas miniszterelnök vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka, az elnökséget is csupán valóságshownak tartja.","shortLead":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka...","id":"20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf37a5b9-0cd2-4a92-9ca0-05d625699980","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 05:50","title":"Biden: A Trump-kormányzat fehér zászlóval adta meg magát a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár állapota kielégítő.","shortLead":"Az államtitkár állapota kielégítő.","id":"20201029_retvari_bence_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de4b49-924e-403b-aceb-662aba455647","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_retvari_bence_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 29. 06:57","title":"Rétvári Bence megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár a lakosságról. A szabályozók azonban a jelek szerint korántsem azt tűzték ki célul, hogy ez könnyen meg is valósuljon.","shortLead":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár...","id":"20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a453abb-2575-4e71-8ded-02d250516e37","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","timestamp":"2020. október. 27. 17:58","title":"Túl sok energiát termelt otthon? Így kereskedhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b50ba6-0ae0-4de4-a530-8a7961940f86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Sérülés nem történt, de forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Sérülés nem történt, de forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20201029_auto_villamos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b50ba6-0ae0-4de4-a530-8a7961940f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3abff5-0d38-45d5-99ec-0859bb1dd663","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_auto_villamos_baleset","timestamp":"2020. október. 29. 10:05","title":"Három autó karambolozott a Haller utcánál egy villamossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]