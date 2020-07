Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk, természetesen a Twitteren. ","shortLead":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk...","id":"20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a322fe-48c1-489c-b81e-52e578ff0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","timestamp":"2020. július. 15. 13:59","title":"Megmutatta Elon Musk, milyen lesz a GigaBerlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú a forgalommentes útszakaszon csaknem két-két kilométert vezetett.","shortLead":"A kisfiú a forgalommentes útszakaszon csaknem két-két kilométert vezetett.","id":"20200714_Felfuggesztett_borton_vezetes_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa55c56-8edd-4ac9-b886-44897a3d82c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Felfuggesztett_borton_vezetes_gyerek","timestamp":"2020. július. 14. 12:32","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a hatéves fiát vezetni engedő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat – közölte a Pest Megyei Főügyészség.","shortLead":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik...","id":"20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdad2623-94f3-4544-9158-cc8ed00f08ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","timestamp":"2020. július. 14. 11:52","title":"Vádat emeltek négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.","shortLead":"Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.","id":"20200715_Hamilton_utolerheti_Schumacher_egyik_nagy_rekordjat_amirol_a_brit_nem_is_tudott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba98134-22f5-405b-af33-122df40e2949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Hamilton_utolerheti_Schumacher_egyik_nagy_rekordjat_amirol_a_brit_nem_is_tudott","timestamp":"2020. július. 15. 14:25","title":"Hamilton hétvégén utolérheti Schumacher rekordját, amiről a brit nem is tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f0d7fe-e15b-41a0-8379-405a54f1a1df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BMW-emblémás bútorokra járőrözés során figyeltek fel a NAV ellenőrei.","shortLead":"A BMW-emblémás bútorokra járőrözés során figyeltek fel a NAV ellenőrei.","id":"20200714_hamis_butor_nav_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08f0d7fe-e15b-41a0-8379-405a54f1a1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd233f25-8c92-4da6-8982-c8abba336d75","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_hamis_butor_nav_bmw","timestamp":"2020. július. 14. 10:41","title":"Igazán ízléstelen hamis bútorokat foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait.","shortLead":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai...","id":"20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c411b3-65d6-406b-bfc8-2ecf3e011ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","timestamp":"2020. július. 15. 09:58","title":"Elvették Rogán Antaltól a Fertő tó turisztikai fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","shortLead":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","id":"20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c94b04-2998-465e-8c77-b9ea9f19836d","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","timestamp":"2020. július. 14. 13:58","title":"Nyomoznak a tüntető ellen, aki egy rendőr felé rúgott egy labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormány által közölt listán is a kockázatos országok között szerepel a két balkáni állam.","shortLead":"A magyar kormány által közölt listán is a kockázatos országok között szerepel a két balkáni állam.","id":"20200714_Az_EU_sem_tekinti_biztonsagos_orszagnak_Szerbiat_es_Montenegrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c978a-224d-4f69-8a89-105fd8111799","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_Az_EU_sem_tekinti_biztonsagos_orszagnak_Szerbiat_es_Montenegrot","timestamp":"2020. július. 14. 19:15","title":"Az EU sem tekinti biztonságos országnak Szerbiát és Montenegrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]