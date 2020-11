Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966b9f48-e853-45b4-8757-2bc6ad5be554","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","timestamp":"2020. november. 01. 12:03","title":"Ez történt: Egy orvos bemutatta, milyen fájdalmas lélegeztetőgépre kötni a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749abc04-366f-4dbb-9068-96ecce708cdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt Mercedesek mostantól saját fejlesztésű motort kapnak.","shortLead":"A kompakt Mercedesek mostantól saját fejlesztésű motort kapnak.","id":"20201101_Eltunnek_a_Daciamotoros_dizel_Mercedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=749abc04-366f-4dbb-9068-96ecce708cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2252f9e-9a53-4881-82c7-c692aed98068","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Eltunnek_a_Daciamotoros_dizel_Mercedesek","timestamp":"2020. november. 02. 07:34","title":"Eltűnnek a Dacia-motoros dízel Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állítólag nem lehet megúszni egy figyelmeztetéssel, nem úszná meg ennyivel a vizes vb szökött igazgatója sem, akinek lapunk eredt a nyomába. Szlovákia tesztözön. Önnek mondtak már fel SMS-ben? Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Állítólag nem lehet megúszni egy figyelmeztetéssel, nem úszná meg ennyivel a vizes vb szökött igazgatója sem, akinek...","id":"20201102_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b968f34-a5cc-438d-b382-52622b1ae5db","keywords":null,"link":"/360/20201102_Radar360","timestamp":"2020. november. 02. 08:00","title":"Radar360: Megjárhatja, ha nem visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás holnap estig - kettészakadt az ország.","shortLead":"Időjárás holnap estig - kettészakadt az ország.","id":"20201031_Elall_a_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f7f712-c86c-4a72-819a-a41b96072dbb","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Elall_a_szel","timestamp":"2020. október. 31. 16:29","title":"Eláll a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e megmérettetésben jeleskedő weboldal.","shortLead":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e...","id":"20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d4c98-e58f-4749-b065-853514e82d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","timestamp":"2020. november. 01. 18:03","title":"Videó: ejtésteszten az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","shortLead":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","id":"20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef6368-1703-4a00-b898-c9511348808d","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","timestamp":"2020. november. 01. 07:54","title":"Elfogták a lyoni pap támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f2d66e-8680-4b50-a98f-3778c5b14545","c_author":"HVG","category":"360","description":"A már messze több mint szépreményű lantművész Thomas Dunford és a csembalista Jean Rondeau szemérmetlen és fölajzó kísérleteket folytat a francia barokk zenével. ","shortLead":"A már messze több mint szépreményű lantművész Thomas Dunford és a csembalista Jean Rondeau szemérmetlen és fölajzó...","id":"202044_cd__provokativ_barokk_thomas_dunford_jean_rondeau_barricades","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f2d66e-8680-4b50-a98f-3778c5b14545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a056d-d72a-4b0e-97a1-6aca4de9893d","keywords":null,"link":"/360/202044_cd__provokativ_barokk_thomas_dunford_jean_rondeau_barricades","timestamp":"2020. november. 01. 13:40","title":"Két francia fiatal, akik minden díjat megnyertek, pedig barokk zenét játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]