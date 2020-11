Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abe36d11-82ab-4ba1-b44d-10403e12dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt ember sérült meg, és három halálos áldozata is van a hétfő este Bécsben történt terrortámadásnak. A támadók közül egyet lelőttek, a társa, vagy társai ellen hajtóvadászat zajlik. A bécsieket kérik, maradjanak otthon, a gyerekeknek kedden nem kötelező iskolába menniük. Csehország ellenőrzést vezetett be az osztrák határon.","shortLead":"Legalább tizenöt ember sérült meg, és három halálos áldozata is van a hétfő este Bécsben történt terrortámadásnak...","id":"20201102_Llvoldozes_becsb_zsinagoga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abe36d11-82ab-4ba1-b44d-10403e12dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba4af87-3754-4fa3-995f-5396bdd1b09b","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Llvoldozes_becsb_zsinagoga","timestamp":"2020. november. 02. 21:11","title":"Terrortámadás történt Bécs belvárosában, legalább egy fegyveres még menekül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54397465-9c22-4604-b794-cab083d78a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt azonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Az elhunyt azonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20201102_ismeretlen_holttest_duna_paks_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54397465-9c22-4604-b794-cab083d78a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dc3a19-cbc5-4fb0-b730-cc07d333c813","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_ismeretlen_holttest_duna_paks_rendorseg","timestamp":"2020. november. 02. 13:25","title":"Holttestet találtak a Duna paksi szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is kellene, hogy mi okból tegyék ezt meg. Egy férfit és idős édesanyját tervezik kilakoltatni.","shortLead":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is...","id":"20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513d99c-880f-4b2f-8a5c-b3aab79b7643","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"A Város Mindenkié szerint a járvány alatt, a téli moratórium előtt akar kilakoltatni a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","shortLead":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","id":"20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33138b64-451c-4455-9d96-b7735c2d4690","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 15:08","title":"Már hat gyanúsított van őrizetben nizzai merénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél sürgetőbb feladatok.

","shortLead":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél...","id":"20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b282d3-d8f1-4298-9ffe-3abe6f2ba961","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 02. 08:02","title":"Nem vesz részt az orvosi kamara elnöke az állami kórházak vezetőinek kiválasztásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","shortLead":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","id":"20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f7248e-a76c-41b7-b1f8-d38cbed88ba7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 03. 05:16","title":"Az UEFA állítólag Oroszországba vinné a foci-Eb összes meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","shortLead":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","id":"20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed9e26-90c5-4203-a8a6-c1a0af906972","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","timestamp":"2020. november. 03. 08:39","title":"Megjöttek az amerikai elnökválasztás első eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]