"Előzetes egyeztetés vagy információ nem jött, ahogy arról sincs hír, hogy az ily módon nehéz helyzetbe kerülő intézményeket, vállalkozásokat hogyan tervezi kompenzálni, segíteni az állam.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján terveket készítünk, munkatársaink gőzerővel dolgoznak, ezeket összevetjük a jogszabállyal, majd egyeztetjük az érintettekkel, és amint lehet, jelezzük, mire jutottunk. Megpróbálunk nem bezárni, amíg lehet, és ígérjük, mindenki hozzá fog jutni az általa vágyott előadáshoz, lehet, hogy késéssel, de rajtunk nem fog múlni.”

Ezekkel a szavakkal reagált az Átrium a kormány kedd esti bejelentésére. A bejelentés után néhány órával már hatályba is lépő rendelkezés alapján a színházak ugyan nyitva maradhatnak, de szerdától már csak minden harmadik széken ülhetnek nézők, és egymás mögötti székeken sem ülhet senki. És ahogy arra az Átrium is utalt, a rendeletben nincs szó arról, mit várhatnak azok a színházak, amelyek már jó előre ennél több jegyet adtak el a novemberi, sőt esetleg már a decemberi előadásaikra is. Pláne a rendelet másnapján tartott, november 4-i előadásra.

A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról Éjféltől újra rendkívüli jogrend lép életbe Magyarországon, éjfél és hajnal 5 között kijárási korlátozást vezet be a kormány. A szórakozóhelyeket bezárják, a moziban, színházban, stadionban három széket üresen kell hagyni nézőnként. A parkolás ismét ingyenes lesz - ezeket jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

Mert a legtöbb színház így járt: mivel a színházak és más kulturális intézmények újranyitása óta eddig nem vonatkozott konkrét iránymutatás arra, hány nézőt szabad beengedni egy-egy színházterembe, az olyan intézkedések mellett, mint a kötelező maszkviselés, a gyakori fertőtlenítés vagy a szakaszos be- és kiengedés, a színházak jellemzően harmadával csökkentették a kapacitásukat; ennél nagyobb csökkentésre csak egy-két helyen került sor, de több olyan színház is volt, amely nem változtatott a nézőszámán. Akárhogy is: a kormány az azonnali hatályú rendelet előtt nem tartott széles körű, a szakma egészére kiterjedő egyeztetést a témában.

Az új szabályozás hatalmas változást jelent: például a legnagyobb színházi nézőtéren, a Vígszínházban az 1025 néző helyett ezentúl legfeljebb 338 nézőt engedhetnek be, vagy ennél is kevesebbet, attól függően, hogyan van lehetőség megvalósítani az előírt székkihagyásokat. Ez még az alacsonynak számító, 3000 forintos jegyárakkal számolva is kétmillió forintos jegyárbevétel-kiesés előadásonként (de a magasabb jegyárú előadásokon ennél jóval többről is szó lehet). A legkisebb színházak helyzetét pedig a Stúdió K esete érzékeltetheti: ide mostantól összesen 20 embert engedhetnek be esténként, azaz alig lesz több néző a nézőtéren, mint ahány színész a színpadon.

A legtöbb színház mostanáig még csak arra vonatkozó tájékoztatást jelentetett meg hivatalos felületein, hogy jelenleg is nagyban dolgoznak a szerda esti és a következő előadások problémájának megoldásán. A Stúdió K volt az egyik első, amely megoldással állt elő. Ők arra kérték nézőiket:

aki eddig még nem vette át a pénztárban a jegyét, az már ne is jelentkezzen érte,

aki már átvette a jegyet, az délután 2-ig jelentkezzen emailben,

a visszajelzéseket pedig érkezési sorrendben teljesítik vagy utasítják vissza.

„Akik felvették a jegyüket, de nem igazolják vissza 14 óráig, hogy jönnének, azoknak nem tudjuk fenntartani a helyét. Aki nem tud beülni az előadásra, annak természetesen visszafizetjük a jegyét a jegypénztárban. Ilyen rövid idő alatt ezt a kényszermegoldást tudtuk kitalálni” – teszik hozzá.

Hasonló megoldásra jutott a Vígszínház is, ahol negyedikére csak a kisebb nézőterű Pesti Színházban volt kiírva előadás, amelyre viszont jóval több jegyet adtak el, mint amit az új rendelet megenged: itt is emailes regisztrációhoz kötik a részvételt, hozzátéve, hogy akik online, elérhetőségeik megadásával vettek jegyet, azokat személyesen is megkeresik. „Akik lemaradnak, azok a jegyeiket át tudják foglalni, ajándékutalványra cserélhetik vagy visszaválthatják azokat. Mivel egy új rendszert kell felépítenünk, a további előadásokkal kapcsolatos döntéseinket a ma este tapasztalatai alapján fogjuk tudni meghozni” – teszik hozzá.

A Centrál Színház azt közölte: megkeresik minden nézőjüket a novemberi előadásokkal kapcsolatban, a november 4-i előadás nézőinek pedig már ki is küldtek egy űrlapot az esti részvétellel kapcsolatban.

A többi színház intézkedései a következő órákban érkeznek majd – csak annyi biztos, hogy egyikük sem választhat olyan megoldást, amely révén minden fizető nézőt be tudnak engedni a következő előadásaikra.