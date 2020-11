Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina. A Pfizer állítja: 90%-os védelmet nyújt a védőoltása a koronavírus ellen A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik. Kijárási korlátozás: átlagosan 20 ezer forintos bírságot osztottak a rendőrök a hétvégén Egy 32 éves férfi és egy 38 éves nő is elhunyt. Két harmincas elhunyt szerepel a vasárnapi koronavírus-statisztikában Rendkívüli ülést tart ma az Országgyűlés, melyen a veszélyhelyzet meghosszabbításáról is döntenek. Ma dönt a parlament a veszélyhelyzet meghosszabbításáról Mindent meg kell azonban tenni a járvány megfékezésére, a görbe ellaposítására, az egészségügyi rendszer működőképességének megtartására – mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília: Nem lehet megállítani a járványt Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping. Megszólalt a kertépítő, amelynek a parkolójába Trumpék sajtótájékoztatót szerveztek Az orvosokra és ápolókra vonatkozó szabályok is változtak, már egy negatív gyorsteszt után újra munkába állhatnak. Gyorsabban hazaküldhetik a koronavírusos betegeket a kórházból Az EBH-t az alapvető jogok biztosának hivatalába olvasztanák. Az indítványt Vejkey Imre KDNP-s képviselő terjesztette be. Egy KDNP-s javaslat alapján megszüntetnék az Egyenlő Bánásmód Hatóságot Az indítványt Vejkey Imre KDNP-s képviselő terjesztette be.","shortLead":"Az EBH-t az alapvető jogok biztosának hivatalába olvasztanák. Az indítványt Vejkey Imre KDNP-s képviselő terjesztette...","id":"20201109_kdnp_javaslat_egyenlo_banasmod_hatosag_ebh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176c8361-9bf3-43c8-96f2-97056aa55c65","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kdnp_javaslat_egyenlo_banasmod_hatosag_ebh","timestamp":"2020. november. 09. 21:44","title":"Egy KDNP-s javaslat alapján megszüntetnék az Egyenlő Bánásmód Hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]