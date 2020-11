Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb71ccd8-4a37-4484-a6d3-f8c195813a35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzötteket gyorsan kiszűrő laboratóriumot adtak át Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren.","shortLead":"A SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzötteket gyorsan kiszűrő laboratóriumot adtak át Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren.","id":"20201110_izrael_telaviv_ben_gurion_repuloter_koronavirus_covid_laboratorium_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb71ccd8-4a37-4484-a6d3-f8c195813a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b30361-c543-4b2e-a846-1eaab27e3b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_izrael_telaviv_ben_gurion_repuloter_koronavirus_covid_laboratorium_szures","timestamp":"2020. november. 10. 14:03","title":"Gyorsan szűrő Covid-labort állítottak fel a Tel-Aviv-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","shortLead":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","id":"20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f25c7bd-efae-47bc-9600-d2fa968984c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 10. 12:31","title":"Orbán: Kutyát sétáltatni 8 után is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész összefoglalta az elnökválasztás tanulságát.","shortLead":"A színész összefoglalta az elnökválasztás tanulságát.","id":"20201109_mark_hamill_star_wars_csillagok_haboruja_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9787f3-170a-4ec3-be57-bee8d0780227","keywords":null,"link":"/elet/20201109_mark_hamill_star_wars_csillagok_haboruja_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 09. 16:06","title":"Mark Hamill a Csillagok háborújához hasonlítja Trump bukását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. 