Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. november. 16. 07:30","title":"Feltörekvő részvénypiacok: az év eleji sokk után itt az év végi hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és a felügyelőbizottságba is új tagokat választanak.","shortLead":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és...","id":"20201117_Raba_vezetoseg_csere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfbd00-54a5-4982-b7e9-eb49f6927ad8","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Raba_vezetoseg_csere","timestamp":"2020. november. 17. 08:24","title":"Lecserélik a Rába vezetőségét, a szakmából és NER-közelről ismert nevek is felbukkannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik vasárnap aláírták az egyezséget, amely 2,2 milliárd emberre és a globális GDP csaknem harmadára terjed ki.","shortLead":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik...","id":"20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80062166-7aa9-48e7-9576-3099250742a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","timestamp":"2020. november. 15. 15:34","title":"Az ASEAN-országok és partnereik: a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","shortLead":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","id":"20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adab2b4-71aa-403e-9250-e18c439ceed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 16. 09:28","title":"Úgy tűnik, a veszélyhelyzet ellenére sem függesztik fel a kikapcsolásokat az energiaszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cee077d-074e-436d-80ba-ba45408a3520","c_author":"Fidelity International","category":"brandcontent","description":"A globális technológiai gigavállalatok példátlan léptékben szabadítják ránk a konnektivitást, vagyis az online kapcsolattartási és hozzáférési lehetőségeket. A konnektivitáshoz kapcsolódó befektetési lehetőségek zöme még csak a jövőben tárul fel igazán, a vállalatok megítélésekor pedig a digitális etikai jellemzők egyre fontosabbá válnak.\r

","shortLead":"A globális technológiai gigavállalatok példátlan léptékben szabadítják ránk a konnektivitást, vagyis az online...","id":"20201116_Fidelity_konnektivitas_digitalis_etika_alhilalistvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cee077d-074e-436d-80ba-ba45408a3520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bb0c08-1f16-4bbb-94ba-cbf16d552805","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Fidelity_konnektivitas_digitalis_etika_alhilalistvan","timestamp":"2020. november. 16. 11:30","title":"Most kezdődik a konnektivitás forradalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c9fcef-a541-493f-8159-eb4fd7e788c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már vissza is utazott klubcsapatához.","shortLead":"Már vissza is utazott klubcsapatához.","id":"20201115_A_szerbek_es_a_torokok_ellen_sem_jatszhat_Szalai_Adam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c9fcef-a541-493f-8159-eb4fd7e788c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398aae5c-ec29-4d6b-8e8b-35cad63b5cad","keywords":null,"link":"/sport/20201115_A_szerbek_es_a_torokok_ellen_sem_jatszhat_Szalai_Adam","timestamp":"2020. november. 15. 11:20","title":"A szerbek és a törökök ellen sem játszhat Szalai Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályokon háromszor annyi hely van, mint amennyire most szükség van a miniszterelnök szerint.","shortLead":"Az intenzív osztályokon háromszor annyi hely van, mint amennyire most szükség van a miniszterelnök szerint.","id":"20201116_Orban_Viktor_koronavirus_beteg_intenziv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e482c8-bf65-45f1-98bc-494b0aad4e55","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Orban_Viktor_koronavirus_beteg_intenziv","timestamp":"2020. november. 16. 09:37","title":"Orbán: 1634 intenzív ágy áll a koronavírusos betegek rendelkezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f8e69a-0974-4e23-a6b2-c5be86065655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapadék alaposan kikezdte a 143 éves tetőszerkezetet.","shortLead":"A csapadék alaposan kikezdte a 143 éves tetőszerkezetet.","id":"20201116_Nyugati_palyaudvar_tetoszerkezet_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f8e69a-0974-4e23-a6b2-c5be86065655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f093a-5db6-43d8-a82e-1731b6793073","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Nyugati_palyaudvar_tetoszerkezet_felujitas","timestamp":"2020. november. 16. 13:22","title":"Fél évszázada jelen lévő hibák miatt csúszik a Nyugati felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]