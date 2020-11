Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"Thomas Waitz - Schmuck Erzsébet","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt (EGP) társelnökének és Schmuck Erzsébet, az LMP társelnökének véleménycikke. ","shortLead":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt...","id":"20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c5787-704d-4d2e-8058-a17996cf4174","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","timestamp":"2020. november. 16. 16:22","title":"Az európai zöldek arra hívják fel a figyelmet, hogy a világjárvány alatt sem feledkezhetünk meg a klímaváltozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak róla. A szívfájdalmukat egy ingyenes játék igyekszik enyhíteni.","shortLead":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak...","id":"20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5beffe-4694-42aa-9fc6-b477f7170443","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","timestamp":"2020. november. 16. 13:03","title":"Csináltak egy ingyenes játékot azoknak, akik lemaradtak a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb kereskedőjével, az Amazonnal venné fel a versenyt. ","shortLead":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb...","id":"202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9791bf-58b8-4b21-ab73-f2e4880830e6","keywords":null,"link":"/360/202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","timestamp":"2020. november. 17. 12:00","title":"Európában is megnyitott a kis könyvesboltok megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria a kijárási korlátozások feloldása után, december 7-től Szlovákiához hasonlóan tömeges tesztelésbe kezd - jelentette be vasárnap Sebastian Kurz kancellár.","shortLead":"Ausztria a kijárási korlátozások feloldása után, december 7-től Szlovákiához hasonlóan tömeges tesztelésbe kezd...","id":"20201115_Ausztria_tomeges_tesztelesbe_kezd_a_kijarasi_tilalom_feloldasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5d0cea-95d3-45c6-93af-10c58e6b3d1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ausztria_tomeges_tesztelesbe_kezd_a_kijarasi_tilalom_feloldasa_utan","timestamp":"2020. november. 15. 16:30","title":"Ausztria tömeges tesztelésbe kezd a kijárási tilalom feloldása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c364717-e309-461d-908f-372009f0a298","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A történelem során először túljutottunk azon a ponton, amikor a repülő autókról csak mint lehetőségről beszélünk - vélik a Jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis és Steven Kotler.","shortLead":"A történelem során először túljutottunk azon a ponton, amikor a repülő autókról csak mint lehetőségről beszélünk...","id":"20201115_Hogy_all_a_scifik_altal_beigert_repulo_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c364717-e309-461d-908f-372009f0a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a2e89d-72b8-4c13-aabd-f38e1fec11d6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201115_Hogy_all_a_scifik_altal_beigert_repulo_auto","timestamp":"2020. november. 15. 19:15","title":"Hogy áll most a sci-fik által beígért repülő autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Borítékolható volt, hogy az újabb vakcinakísérletek láttán az összeesküvés-elméletek is megszaporodnak. Íme a legújabbak.","shortLead":"Borítékolható volt, hogy az újabb vakcinakísérletek láttán az összeesküvés-elméletek is megszaporodnak. Íme...","id":"20201116_mikrochip_konteohivok_osszeeskuves_elmelet_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus_elleni_oltas_alhirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3d7942-8ca7-4d52-9c2b-4ada56bb1f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_mikrochip_konteohivok_osszeeskuves_elmelet_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus_elleni_oltas_alhirek","timestamp":"2020. november. 16. 09:58","title":"Most épp azt terjesztik a konteóhívők, hogy a vakcinákkal mikrochipet juttatnának az emberekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 7 ezren vannak kórházban.","shortLead":"Már több mint 7 ezren vannak kórházban.","id":"20201116_Koronavirus_6495_uj_fertozottet_talaltak_93_beteg_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c20934-3d6f-4960-9e82-e96a927d6041","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Koronavirus_6495_uj_fertozottet_talaltak_93_beteg_meghalt","timestamp":"2020. november. 16. 08:57","title":"Koronavírus: 6495 új fertőzöttet találtak, 93 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982fa1c8-52c8-4a9e-a452-d911d85ca1e9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyúzópróbán a Ford Performance első európai szabadidőautója, a Puma ST, mely szerény 3 hengeres motorja ellenére is az egekbe képes katapultálni a sofőr adrenalinszintjét. ","shortLead":"Nyúzópróbán a Ford Performance első európai szabadidőautója, a Puma ST, mely szerény 3 hengeres motorja ellenére is...","id":"20201116_vadmacska_kiprobaltuk_a_200_loeros_ford_puma_stt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982fa1c8-52c8-4a9e-a452-d911d85ca1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ca8c6-e8f5-40e2-ae63-8840324ff74d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_vadmacska_kiprobaltuk_a_200_loeros_ford_puma_stt","timestamp":"2020. november. 16. 07:59","title":"Vadmacska: kipróbáltuk a 200 lóerős Ford Puma ST-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]