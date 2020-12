Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 28 gyereket ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, egyikük sincs lélegeztetőgépen – közölte az országos tiszti főorvos.","shortLead":"Jelenleg 28 gyereket ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, egyikük sincs lélegeztetőgépen – közölte az országos...","id":"20201202_Operativ_torzs_koronavirus_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc58d38-c221-4b7f-aa61-ae9057da0189","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Operativ_torzs_koronavirus_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. december. 02. 14:15","title":"Operatív törzs: A most elhunytak 4 százalékánál nem találtak semmilyen alapbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozott a fertődi Esterházy-kastélyt működtető cég, mostantól a Miniszterelnökség a felelőse.","shortLead":"Eddig a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozott a fertődi Esterházy-kastélyt működtető cég, mostantól...","id":"20201201_rogan_antal_gulyas_gergely_eszterhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c018e36a-b68b-4741-bde2-ed5fc38f7161","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201201_rogan_antal_gulyas_gergely_eszterhaza","timestamp":"2020. december. 01. 11:08","title":"Rogán Antal helyett Gulyás Gergely felügyeli az Esterházy-kastély működtetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak a száma is.\r

\r

","shortLead":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak...","id":"20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5fda8-2190-47ad-a749-b65e7053d21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 02. 05:05","title":"Évtizedek óta először nőhet a szegénység mértéke a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309a9771-2c84-4288-a054-7a7fc3c64b94","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokon kívüli piacokon jelenhet meg az Evrával a magyar cég.","shortLead":"Az Egyesült Államokon kívüli piacokon jelenhet meg az Evrával a magyar cég.","id":"20201203_fogamzasgatlo_tapasz_Richter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309a9771-2c84-4288-a054-7a7fc3c64b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52dab83-6e39-4895-8474-c2b5aa0dd7ab","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_fogamzasgatlo_tapasz_Richter","timestamp":"2020. december. 03. 08:08","title":"A Richter 263 millió dollárt fizetett a Janssen fogamzásgátló tapaszáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b999627-0908-47bb-bb81-83bff39fa35f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő év végére már többségében zöld modelleket forgalmaz a Fiat.","shortLead":"Jövő év végére már többségében zöld modelleket forgalmaz a Fiat.","id":"20201201_elektromos_hibrid_fiat_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b999627-0908-47bb-bb81-83bff39fa35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2b9fa-f142-496b-8238-616bf7a3e3ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_elektromos_hibrid_fiat_2021","timestamp":"2020. december. 01. 17:05","title":"Az új Fiat-modellek kétharmada elektromos lesz 2021 végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz pedofil képet is összegyűjtött a férfi, akit már csak ezek száma miatt is letartóztattak.","shortLead":"Több száz pedofil képet is összegyűjtött a férfi, akit már csak ezek száma miatt is letartóztattak.","id":"20201202_eroszak_gyermekpornografia_pedofil_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69dfcf7-1e33-4206-b6b2-47562bfdf320","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_eroszak_gyermekpornografia_pedofil_budapest","timestamp":"2020. december. 02. 20:00","title":"Megerőszakolta a gyerekét, felvételt is készített róla egy férfi Budapesten – letartóztatta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. A műszaki cikkeket és a használt cikkeket árusító üzletekben, a ruhaboltokban, valamint a benzinkutakon mértek óriási zuhanást, de az élelmiszerüzleteken kívül sehol nem volt növekedés.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. A műszaki cikkeket és...","id":"20201203_bolt_vasarlas_kereskedelem_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c204de-5613-428a-85a4-71ba7c06366c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_bolt_vasarlas_kereskedelem_ksh","timestamp":"2020. december. 03. 09:36","title":"A legpesszimistább várakozásnál is rosszabb, ahogy a magyar boltok forgalma visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sir James a kontinenst is elhagyja.","shortLead":"Sir James a kontinenst is elhagyja.","id":"20201201_Szingapurba_helyezi_at_fohadiszallasat_a_Brexithivo_brit_uzletember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b86883-3b8f-48ea-949c-280ae5eb7656","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Szingapurba_helyezi_at_fohadiszallasat_a_Brexithivo_brit_uzletember","timestamp":"2020. december. 01. 16:16","title":"Szingapúrba helyezi át főhadiszállását a Brexit-hívő brit üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]