[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány megpróbálja elejét venni, hogy sokan gyűljenek össze karácsonyozni, szilveszterezni.

","shortLead":"Az olasz kormány megpróbálja elejét venni, hogy sokan gyűljenek össze karácsonyozni, szilveszterezni.

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_olaszorszag_karacsony_szilveszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbab5e1-abe4-47de-8abc-79c0dd93dbbd","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_olaszorszag_karacsony_szilveszer","timestamp":"2020. december. 03. 12:11","title":"Bekeményítenek Olaszországban: tartományok között sem lehet majd utazni az ünnepekkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban aukción és persze méregdrágán. Így lesz egy december 10-én is.","shortLead":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban...","id":"20201203_apple_1_komputer_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ba9c0c-1ed0-4433-b563-629ff0354c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_1_komputer_aukcio","timestamp":"2020. december. 03. 11:03","title":"15 millió forint a kikiáltási ára egy Apple-1 komputernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","shortLead":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","id":"20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3610ac19-8c55-42ca-8dd6-130dbab15669","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","timestamp":"2020. december. 01. 23:41","title":"Gulyás Gergelyhez rendeli az uniós források felhasználását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","id":"20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216299a-d67e-4e4b-8c1f-e799e08db744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","timestamp":"2020. december. 03. 07:38","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg a franciák 41 százaléka oltatná be magát. A hatóságok feladata lesz meggyőzni a többieket is az oltás fontosságáról, mivel az nem lesz kötelező.","shortLead":"Jelenleg a franciák 41 százaléka oltatná be magát. A hatóságok feladata lesz meggyőzni a többieket is az oltás...","id":"20201201_macron_koronavirus_oltas_tavasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1330f589-c475-402c-9618-e5633275d584","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_macron_koronavirus_oltas_tavasz","timestamp":"2020. december. 01. 20:13","title":"Nyár elejére végigoltanák a francia lakosságot Macron szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1235c2-d0e3-436f-b059-d9eac3a1ff43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sikerágazatnak tűnik a járvány árnyékában a pénzügyi információtechnológia, de valójában öldöklő verseny folyik azért, hogy a bankoké, a fintech szolgáltatóké vagy a technológiai óriásoké legyen-e az ügyfél. Magyarországon a kormányhoz közel állók is bejelentkeztek a futamra.","shortLead":"Sikerágazatnak tűnik a járvány árnyékában a pénzügyi információtechnológia, de valójában öldöklő verseny folyik azért...","id":"202048__digitalis_penzugyek__acovid_mint_katalizator__mobilbank__viruskent_terjednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f1235c2-d0e3-436f-b059-d9eac3a1ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52babac-a9eb-481f-81c7-13be5a1254dc","keywords":null,"link":"/360/202048__digitalis_penzugyek__acovid_mint_katalizator__mobilbank__viruskent_terjednek","timestamp":"2020. december. 01. 17:30","title":"Sokat nyerhetnek a járványon, akik digitális pénzügyekben utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben a proktológust. Szakember segít értelmezni az ábrákat és tanácsot is ad. \r

","shortLead":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben...","id":"proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29366ca-50a6-4749-b39e-90fa25ab383f","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","timestamp":"2020. december. 02. 07:30","title":"Az aranyér nem tud csak úgy elmúlni – grafikákkal mutatjuk be a fázisokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. Az első videóban Kanyó Kata tolmácsolásában hallhatjuk Kosztolányi Dezső Narancsszín felhő című művét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ed198f-98a4-4b67-808c-3afedbf0b75e","keywords":null,"link":"/kultura/20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","timestamp":"2020. december. 02. 18:05","title":"„Az, ami igazán szép, még előttem van, nem mögöttem” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]