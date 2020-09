Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száraz István egy másik cégén keresztült szerzett irányítást a Gemil Pharma Zrt.-ben.","shortLead":"Száraz István egy másik cégén keresztült szerzett irányítást a Gemil Pharma Zrt.-ben.","id":"20200915_origo_szaraz_istvan_gyogyszergyartas_gemil_pharma_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4567094a-b569-4c29-bc0c-36a97042ff11","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_origo_szaraz_istvan_gyogyszergyartas_gemil_pharma_zrt","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:35","title":"Az Origo volt tulajdonosa most a gyógyszergyártásban próbál szerencsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a07409-17a4-43cc-944e-e60c2b684c0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervezett időpontban nem tudják biztonságosan megtartani a gasztrofesztivált.","shortLead":"A tervezett időpontban nem tudják biztonságosan megtartani a gasztrofesztivált.","id":"20200914_csabai_kolbaszfesztival_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a07409-17a4-43cc-944e-e60c2b684c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a4ad50-c501-4ccb-aa76-d0b90a6b96ab","keywords":null,"link":"/elet/20200914_csabai_kolbaszfesztival_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:46","title":"A koronavírus miatt marad el a Csabai Kolbászfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói száguldoznak, amelyek egy összeütközés esetén életet olthatnak ki a Földön\".","shortLead":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói...","id":"20200915_europa_meteor_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d9284-9a66-4db9-9643-8d16e1c8ea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_europa_meteor_aszteroida","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:30","title":"Európa elkezdi megépíteni a rendszert, amely megvédené a Földet a nagyobb aszteroidáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon volt jelenése a házaspárnak.","shortLead":"Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon volt jelenése a házaspárnak.","id":"20200916_meszaros_lorinc_valas_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c74bf55-918f-4145-b9e3-3b260f2e82eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_meszaros_lorinc_valas_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:20","title":"Megkezdődött Mészáros Lőrincék válópere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250cce3b-36a1-4c85-b2e6-b110e673c75c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az országgyűlési választás előtt adták át a Mol műgumigyárát, aminek akkor ősszel el kellett volna kezdenie termelni. 2020 őszén még mindig csak a próbaüzemen vannak túl – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Az országgyűlési választás előtt adták át a Mol műgumigyárát, aminek akkor ősszel el kellett volna kezdenie termelni...","id":"20200916_A_szazmilliardos_beruhazas_amit_Orban_a_valasztasok_elott_atadott_de_meg_most_se_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=250cce3b-36a1-4c85-b2e6-b110e673c75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b3adf9-0612-4073-9904-073ff57fe559","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_A_szazmilliardos_beruhazas_amit_Orban_a_valasztasok_elott_atadott_de_meg_most_se_mukodik","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:10","title":"A százmilliárdos beruházás, amit Orbán a választások előtt átadott, de még most se működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV a vonatokon a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve ellenőrzi a maszkviselés betartását.","shortLead":"A MÁV a vonatokon a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve ellenőrzi a maszkviselés...","id":"20200915_maszk_volanbusz_mav_vonat_leszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad02e129-7e62-49ae-9b60-9ba809b70cdc","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_maszk_volanbusz_mav_vonat_leszallitas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:38","title":"Mától leszállítják a maszk nélkül utazókat a vonatokról és a volánbuszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e476f-cb58-452b-a1b1-9b6ca358d55b","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A kiégés a stresszt követően – mi több, annak sokszor egyenes következményeként – a modern ember egyik leggyakoribb fizikai-lelki betegsége. A fokozott terhelés, annak vágya, hogy életünk minden területén maximálisan teljesítsünk, kiváló munkaerők, szülők, barátok legyünk, sajnos sok esetben oda vezet, hogy elveszítjük önmagunk és az életünk felett a kontrollt. De mi is az a burnout, melyek az árulkodó tünetei, és mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük? \r

\r

","shortLead":"A kiégés a stresszt követően – mi több, annak sokszor egyenes következményeként – a modern ember egyik leggyakoribb...","id":"sedacurforte_20200916_burnout_szindroma_kieges_jelei_praktikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61e476f-cb58-452b-a1b1-9b6ca358d55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99b95c2-5829-4d1a-a936-fcf97d243e24","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200916_burnout_szindroma_kieges_jelei_praktikak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:30","title":"Ön is „kiégett” már ebben az évben? – Mindent a burnout-szindrómáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"2baa0c99-8aa8-4ac0-8c65-08f55d553ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A teret a felhőszakadások idején gyakran önti el az esővízzel keveredett szennyvíz.","shortLead":"A teret a felhőszakadások idején gyakran önti el az esővízzel keveredett szennyvíz.","id":"20200914_beke_ter_fogyujto_csatorna_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2baa0c99-8aa8-4ac0-8c65-08f55d553ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18d4fe-83e8-4269-9103-c93b6019c4da","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_beke_ter_fogyujto_csatorna_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:52","title":"Főgyűjtőcsatorna épül a Béke téren, hogy ne álljon térdig a víz eső után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]