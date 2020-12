Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","shortLead":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","id":"20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6ece-395f-432a-b636-eac2ae160d28","keywords":null,"link":"/sport/20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","timestamp":"2020. december. 08. 23:08","title":"A Juventus nagyon megverte a Barcelonát, a Manchester United is kiesett a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer és a BioNTech vakcinájáról kiderült, hogy a két oltás között is elkezd hatni, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca pedig minden korábbinál részletes tesztadatokat tett közzé a 90 százalékban hatékony vakcinájukról.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech vakcinájáról kiderült, hogy a két oltás között is elkezd hatni, az Oxfordi Egyetem és...","id":"20201208_koronavirus_vakcina_teszteredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5d5878-e89a-4e0f-ae84-703218c37e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_teszteredmenyek","timestamp":"2020. december. 08. 19:01","title":"Két koronavírus-vakcináról is biztató teszteredmények érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. 