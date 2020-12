Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson csütörtök este telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A beszélgetésről lényegesen optimistább hangvételben számolt be az Európai Bizottság vezetője: von der Leyen szerint számos kérdésben jelentős előrelépést sikerült elérni.","shortLead":"Boris Johnson csütörtök este telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével...","id":"20201218_boris_johnson_brexit_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7ee51e-d3d8-49b4-8223-5b931a874582","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_boris_johnson_brexit_megallapodas","timestamp":"2020. december. 18. 05:37","title":"Johnson megüzente az EU-nak, ha rajta múlik, nem lesz Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","shortLead":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","id":"20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f63b73-955a-48df-93ba-94a6b27478df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","timestamp":"2020. december. 16. 15:12","title":"Rezsicsökkentést ígértek a csalók, 77 millióval verték át áldozataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol köd és ónos szitálás is várható.","shortLead":"Néhol köd és ónos szitálás is várható.","id":"20201218_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5c6cd0-4d10-4f08-a571-6dcb18b96f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_idojaras","timestamp":"2020. december. 18. 05:22","title":"Marad a borongós idő, és ebben a péntek sem hoz újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen szabályzat. ","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen...","id":"20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f94818-cfe2-4a21-8d09-09f9f6c4afa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 16. 17:39","title":"Bekapcsolva felejtett mikrofon leplezte le, hogy lejt a pálya egy kutatóintézet igazgatóválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa109f6-c2fe-4929-9861-dcd10a3433b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt az élelmiszerellátást nem csak a változó éghajlat, de kártevő rovarok is fenyegetik.","shortLead":"A klímaváltozás miatt az élelmiszerellátást nem csak a változó éghajlat, de kártevő rovarok is fenyegetik.","id":"20201217_Ez_a_hat_kartevo_veszelyezteti_a_leginkabb_a_termeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa109f6-c2fe-4929-9861-dcd10a3433b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2233da2-b6d4-4f6b-bcd5-7587ccb80922","keywords":null,"link":"/zhvg/20201217_Ez_a_hat_kartevo_veszelyezteti_a_leginkabb_a_termeseket","timestamp":"2020. december. 17. 13:14","title":"Ez a hat kártevő veszélyezteti a leginkább a terméseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlamentben ismét elhangzott, hogy már január 1-jétől vizsgálni fogják a gyanús eseteket. A parlamenti állásfoglalás felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelkezések akkor is alkalmazhatók, ha az alapvető jogok \"rendszerszintűen sérülnek és ennek hatása van – vagy hatása lehet – az uniós források kezelésére\".","shortLead":"Az Európai Parlamentben ismét elhangzott, hogy már január 1-jétől vizsgálni fogják a gyanús eseteket. A parlamenti...","id":"20201216_szavazas_Europai_Parlament_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abfc534-a7ac-47ee-9653-d0c8e491839b","keywords":null,"link":"/eurologus/20201216_szavazas_Europai_Parlament_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2020. december. 16. 13:42","title":"Megszavazta az Európai Parlament a jogállamisági mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Conan O'Brien a Twitteren posztolt a \"25 résztvevős brüsszeli orgiáról\".","shortLead":"Conan O'Brien a Twitteren posztolt a \"25 résztvevős brüsszeli orgiáról\".","id":"20201218_conan_obrien_szajer_jozsef_orgia_brusszel_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5764d7-3b95-414d-a4cc-438f43fd3eb6","keywords":null,"link":"/elet/20201218_conan_obrien_szajer_jozsef_orgia_brusszel_twitter","timestamp":"2020. december. 18. 10:59","title":"Még mindig Szájer Józsefre gondol az egyik leghíresebb amerikai komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","shortLead":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","id":"20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44691-feb7-41ce-b118-2727b441a754","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","timestamp":"2020. december. 17. 10:56","title":"Koronavírusos Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]