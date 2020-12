Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Piszkos anyagiakról nem esik szó, Krisztusról viszont bőségesen a miniszter pedagógusokhoz írt levelében.","shortLead":"Piszkos anyagiakról nem esik szó, Krisztusról viszont bőségesen a miniszter pedagógusokhoz írt levelében.","id":"20201218_Kasler_Miklos_hozza_Jezuskat_a_pedagogusoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e92d4-db04-49d7-aebb-66f78e66ab05","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Kasler_Miklos_hozza_Jezuskat_a_pedagogusoknak","timestamp":"2020. december. 18. 14:56","title":"Kásler megköszönte a tanároknak, hogy \"az év minden napján a krisztusi parancsoktól vezérelve\" teljesítik küldetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz adóhivatal nem árulta el, hogy miért volt szükség a lépésre, a színész ügynöke szerint félreértés áll a háttérben.\r

\r

","shortLead":"Az orosz adóhivatal nem árulta el, hogy miért volt szükség a lépésre, a színész ügynöke szerint félreértés áll...","id":"20201216_steven_seagal_orosz_adohivatal_befagyasztott_szamla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffb0d22-2fcd-4640-946e-9fa269522f70","keywords":null,"link":"/elet/20201216_steven_seagal_orosz_adohivatal_befagyasztott_szamla","timestamp":"2020. december. 16. 19:15","title":"Steven Seagal bankszámláját befagyasztotta az orosz adóhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek után hagyományos tévécsatornákkal is szeretne együttműködni. ","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek...","id":"20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0816c6-c30d-43bb-aaf6-d1530b24cf22","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","timestamp":"2020. december. 17. 11:35","title":"Tévés babérokra tör a másfélmilliós nézettséggel rendelkező Partizán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is azon 156 növény- és gombafaj között van, amelyeket 2020-ban fedeztek fel és azonosítottak a kew-i Királyi Botanikus Kertek szakemberei és tudóstársaik szerte a világon.","shortLead":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is...","id":"20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c1a49f-0494-4d29-a756-88e15b425081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","timestamp":"2020. december. 18. 11:33","title":"Rátaláltak a kutatók a \"világ legrondább\" orchideájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","shortLead":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","id":"20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bf0c5b-c9d2-4bbd-984a-145d6c41c3c3","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","timestamp":"2020. december. 17. 18:05","title":"Sir Ian McKellen is beoltatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","shortLead":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","id":"20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cca58-0a37-4e8c-93e3-d670329b4a23","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","timestamp":"2020. december. 18. 05:51","title":"Kiszabadították az elrabolt nigériai iskolás fiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József ereszkedése robbantotta ki a régi ügyet, a rendőrség rajta van.","shortLead":"Szájer József ereszkedése robbantotta ki a régi ügyet, a rendőrség rajta van.","id":"20201218_Nyomoznak_Bayer_Zsolt_pedofil_harcostarsa_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a16a575-b6ec-4013-bad6-c7297f607798","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyomoznak_Bayer_Zsolt_pedofil_harcostarsa_ugyeben","timestamp":"2020. december. 18. 14:09","title":"Nyomoznak Bayer Zsolt hírbe hozott \"harcostársa\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyílt levelet írt a Színház-és Filmművészeti Egyetem polgársága, amelyben a Vidnyánszky Attila által vezetett kuratóriumtól az érdemi tárgyalások azonnali megkezdését kérik. ","shortLead":"Nyílt levelet írt a Színház-és Filmművészeti Egyetem polgársága, amelyben a Vidnyánszky Attila által vezetett...","id":"20201217_SZFE_kuratorium_felszolitas_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeb648f-b005-47c3-9dc4-156086e3f147","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_SZFE_kuratorium_felszolitas_targyalas","timestamp":"2020. december. 17. 16:28","title":"Az SZFE oktatói, hallgatói és dolgozói közösen szólítják fel a kuratóriumot a tárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]