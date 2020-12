Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7578de7d-abac-410e-b686-c7406faa1274","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Az év végén Karafiáth Orsolyának abból az öt szóból kellett ihletet merítenie, amelyet a hvg.hu olvasói szavaztak meg az év szavainak: nyunyóka (az abszolút győztes) eresz, Free SZFE, karantén, koronavírus.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201227_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7578de7d-abac-410e-b686-c7406faa1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce2877e-1878-4bce-bee8-16bc689318ff","keywords":null,"link":"/360/20201227_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. december. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya nyunyókája a szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És nincs egészségkárosító hatása, tette hozzá a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"És nincs egészségkárosító hatása, tette hozzá a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20201227_Merkely_95_szazalekos_vedettseget_nyujt_a_PfizerBioNTech_vakcinaja_a_masodik_oltas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d522a74-ad4f-4541-9cd1-b855725e2b40","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Merkely_95_szazalekos_vedettseget_nyujt_a_PfizerBioNTech_vakcinaja_a_masodik_oltas_utan","timestamp":"2020. december. 27. 14:39","title":"Merkely: 95 százalékos védettséget nyújt a Pfizer-BioNTech vakcinája a második oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatcsoport élelmiszercsomagokat állított össze rászorulóknak.","shortLead":"A vállalatcsoport élelmiszercsomagokat állított össze rászorulóknak.","id":"20201228_meszaros_csoport_adomanyozas_voroskereszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583be505-2132-42e4-8021-f2320180b208","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_meszaros_csoport_adomanyozas_voroskereszt","timestamp":"2020. december. 28. 07:51","title":"Mészáros Csoport: Erkölcsi felelősség és kötelesség is tenni a közjó érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55030a5a-ba44-4671-a5b8-c03b07a61a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőzés pontos forrását még nem sikerült felderíteni, de a Télapó biztosan koronavírusos volt.","shortLead":"A fertőzés pontos forrását még nem sikerült felderíteni, de a Télapó biztosan koronavírusos volt.","id":"20201227_koronavirus_jarvany_fertozes_idosotthon_mikulas_belgium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55030a5a-ba44-4671-a5b8-c03b07a61a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea36a615-be6d-4962-92f8-4bff9159205b","keywords":null,"link":"/elet/20201227_koronavirus_jarvany_fertozes_idosotthon_mikulas_belgium","timestamp":"2020. december. 27. 18:54","title":"Már 18 gondozott halt meg a belga otthonban, ahová a Mikulás vihette be a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 33 éves ügyvédet azután vették őrizetbe, hogy az orosz ellenzéki magát kémfőnöknek kiadva felhívta a merénylőjét.","shortLead":"A 33 éves ügyvédet azután vették őrizetbe, hogy az orosz ellenzéki magát kémfőnöknek kiadva felhívta a merénylőjét.","id":"20201228_alekszej_navalnij_ugyved_orosz_hatosagok_ljubov_szobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af9bc51-a728-413d-8f36-c51fb3546125","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_alekszej_navalnij_ugyved_orosz_hatosagok_ljubov_szobol","timestamp":"2020. december. 28. 05:15","title":"Elengedték az orosz hatóságok Navalnij ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"2020-at joggal gyűlöljük teljes szívből, de voltak pillanatok, amik szerethetővé tették – úgy emberileg, mint szakmailag.","shortLead":"2020-at joggal gyűlöljük teljes szívből, de voltak pillanatok, amik szerethetővé tették – úgy emberileg, mint...","id":"20201227_Kihipozott_eletunkben_azert_maradtak_meg_szines_foltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc6a08a-c8d6-4d9e-ab33-ce206a02dc14","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Kihipozott_eletunkben_azert_maradtak_meg_szines_foltok","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Kiricsi Gábor: Kihipózott életünkben azért maradtak még színes foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","shortLead":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","id":"20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf75d50-ffbc-4c15-b1fd-62371eab1c25","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 27. 15:20","title":"Már 41 egészségügyis áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","shortLead":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","id":"20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bebaa2-fcb4-40bf-80c9-cfab7af25b96","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 12:24","title":"Operatív törzs: 1094 egészségügyi dolgozót oltottak már be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]