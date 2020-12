Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","shortLead":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","id":"20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1525fef0-3ad9-42c6-b8c7-bff080c2d828","keywords":null,"link":"/sport/20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 28. 12:45","title":"Amerika felé kacsintgat Messi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket, továbbra is kérdés, ki vagy mi lehetett a célpont.","shortLead":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket...","id":"20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ace786-9f5a-4e39-8e74-3d3b7153026d","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","timestamp":"2020. december. 27. 14:18","title":"Öngyilkos elkövető állhat a nashville-i robbantás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek számára használható üzemanyaggá változtatni a szén-dioxidot.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek...","id":"20201228_szen_dioxid_kibocsatas_repulogep_legi_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536a5101-679e-4a9e-af0c-5d7033f57d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_szen_dioxid_kibocsatas_repulogep_legi_kozlekedes","timestamp":"2020. december. 28. 20:03","title":"Szén-dioxidból készítettek üzemanyagot, karbonsemlegessé válhatnak a repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik villamos kisiklott. ","shortLead":"Az egyik villamos kisiklott. ","id":"20201228_villamos_baleset_kozvagohid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbcd52-6b75-456e-81bb-b6138e251769","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_villamos_baleset_kozvagohid","timestamp":"2020. december. 28. 08:35","title":"Összeütközött két villamos a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 902 embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Legutóbb 902 embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20201229_koronavirus_elhunyt_aldozat_fertozott_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dbfdd0-2ab0-481e-8c7c-d57048e81cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_koronavirus_elhunyt_aldozat_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 29. 08:49","title":"Koronavírus: 131 újabb elhunyt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100 ezer forintot is gyűjtenek nekik.","shortLead":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100...","id":"20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ab4bbb-2620-4247-a43e-8db26eb5a1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","timestamp":"2020. december. 29. 09:59","title":"Az SZFE hallgatói 100 ezer forinttal támogatták az Igazgyöngy Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot idézzük fel.","shortLead":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot...","id":"202051_julius_1_a_potyautastorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34a324c-eb81-4f98-b5c3-29132a834b36","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_1_a_potyautastorveny","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"A potyautastörvénytől a potyautas oligarchákig – 2020 Magyarország, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is vezethessenek. Bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.","shortLead":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is...","id":"20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b93b17-2b54-47ed-a001-1e57c7cd7fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","timestamp":"2020. december. 28. 13:36","title":"Terrorizmus vádjával börtönözhetnek be egy szaúdi nőjogi aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]