[{"available":true,"c_guid":"fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","shortLead":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","id":"202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae70215f-1705-4779-9e5d-9d7a95f66ae9","keywords":null,"link":"/360/202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","timestamp":"2021. január. 04. 12:00","title":"Simicska Közgépének egyik vezetője került a Közlekedéstudományi Intézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor 57 százalékos parlamenti Fidesz–KDNP-többséget hozna. ","shortLead":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor...","id":"20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8692fd83-3b4f-4bf4-b6fb-2a1b2fc40f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","timestamp":"2021. január. 04. 13:31","title":"Hiába vezet az ellenzék a közvélemény-kutatások szerint, így is fideszes parlamenti többséget hozhatna egy választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","shortLead":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","id":"20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02faf579-b7dc-47de-af40-198d1a477331","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","timestamp":"2021. január. 03. 17:43","title":"Tudta, hogy ezeken az utakon már fizetni kell 2021-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","shortLead":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","id":"20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bfd206-cdce-40b7-ad37-2593046a39ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","timestamp":"2021. január. 03. 19:25","title":"Több ezer magyar webkamera képeit árulják a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210103_Simaszkos_parokas_ATMtolvajt_fogtak_szabadnapos_rendorok_a_Kalvin_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4af37c-52e3-438c-b1fb-2f452881dc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Simaszkos_parokas_ATMtolvajt_fogtak_szabadnapos_rendorok_a_Kalvin_teren","timestamp":"2021. január. 03. 21:05","title":"Símaszkos, parókás ATM-tolvajt fogtak szabadnapos rendőrök a Kálvin téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c24a0a-099c-4576-a8a5-0e0e2a232717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Gruenert és feleségét síelés közben, a dél-tiroli Schnalstalnál sodorta el a lavina.","shortLead":"Michael Gruenert és feleségét síelés közben, a dél-tiroli Schnalstalnál sodorta el a lavina.","id":"20210104_lavina_vegzett_raiffeisen_volt_igazgatojaval_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61c24a0a-099c-4576-a8a5-0e0e2a232717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3ac633-65f2-461c-a115-a5badc2bc20b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_lavina_vegzett_raiffeisen_volt_igazgatojaval_ausztria","timestamp":"2021. január. 04. 06:41","title":"Lavina végzett a Raiffeisen Bank volt igazgatójával Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","shortLead":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","id":"20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06afe73-37bb-4e4e-b40d-2a9bb734c9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","timestamp":"2021. január. 04. 12:20","title":"Szemétből épült illegális út Érd és Sóskút között, ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új törvény értelmében Irán évente 120 kilogramm 20 százalékos dúsítású uránt állíthat elő, az alacsonyabb dúsítási szintű uránból pedig 500 kilogrammot.","shortLead":"Egy új törvény értelmében Irán évente 120 kilogramm 20 százalékos dúsítású uránt állíthat elő, az alacsonyabb dúsítási...","id":"20210104_iran_urandusitas_uran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a4a74-f40e-4ff8-b94e-e34966940671","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_iran_urandusitas_uran","timestamp":"2021. január. 04. 13:53","title":"Irán újra 20 százalékos dúsítású uránt állít elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]