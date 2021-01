Kipipálva. Ennyit posztolt Hillary Clinton a Twitteren arra a hírre, hogy a Twitter úgy döntött, Donald Trump hozzáférésének ideiglenes korlátozása után végleg felfüggeszti az amerikai elnök hozzáférését, illetve elérhetetlenné teszi a csatorna összes korábbi bejegyzését.

A volt külügyminiszter, a demokraták egykori elnökjelöltje a 2016-os választási kampányban szólította fel Trumpot a Twitter-fiókja törlésére. Most ezt a bejegyzését idézte fel a kipipálva jel kíséretében a Twitteren – neki ugyanis él a Twitter-csatornája.

A twitter.com/realDonaldTrump címen ugyanakkor ma már csak annyi látható: felfüggesztett fiók.

A szolgáltató csütörtök hajnalban döntött Trump ideiglenes kitiltása mellett, miután az elnök nem ítélte el egyértelműen azt, hogy hívei megostromolták a Capitoliumot, ahol törtek zúztak, illetve a rendfenntartó erőkkel is összecsaptak. A korlátozás aznap 12 órára szólt, és csak annyit jelentett, hogy az elnök nem fért hozzá csatornájához, ám annak korábbi tartalmai továbbra is elérhetők voltak. Most már semmi nem maradt a csatornából. (A bejegyzéseket a Trump Twitter Archive nevű oldal évek óta naplózta, ott megtekinthetők.)