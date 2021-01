Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","shortLead":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","id":"20210119_der_standard_jourova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04a59f-f4b2-4c3a-b2fe-85239f7de038","keywords":null,"link":"/360/20210119_der_standard_jourova","timestamp":"2021. január. 19. 07:30","title":"A Bizottság alelnöke elmondta, adott esetben milyen támogatásokat vonhatnak meg Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c7a899-5903-478c-acbc-cc7ef672b47a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka limitált szériás újdonsága egy legendás győzelemnek állít emléket.","shortLead":"A brit márka limitált szériás újdonsága egy legendás győzelemnek állít emléket.","id":"20210119_1954_jaguar_sportkupereims","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c7a899-5903-478c-acbc-cc7ef672b47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c88d34-c516-4ab5-9bf9-6946c9c5646f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_1954_jaguar_sportkupereims","timestamp":"2021. január. 19. 09:21","title":"1954-nek állít emléket az új Jaguar sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség súlyosabb ítéletért, a védők felmentésért fellebbeztek az Állami Egészségügyi Központ vezetőinek ügyében.","shortLead":"Az ügyészség súlyosabb ítéletért, a védők felmentésért fellebbeztek az Állami Egészségügyi Központ vezetőinek ügyében.","id":"20210119_ugyeszseg_Allami_Egeszsegugyi_Kozpont_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff3623a-88b7-4e32-89b9-65bf4da2d94e","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_ugyeszseg_Allami_Egeszsegugyi_Kozpont_birsag","timestamp":"2021. január. 19. 11:28","title":"Nem tetszik az ügyészségnek, hogy az Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatóját csak pénzbírságra ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7708c0f-361d-4d12-b9a2-a2c6998f5351","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben valószínűleg mindenki egyetért. ","shortLead":"Ebben valószínűleg mindenki egyetért. ","id":"20210119_Az_elmult_negy_ev_felejthetetlen_volt__videoban_bucsuzik_Melania_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7708c0f-361d-4d12-b9a2-a2c6998f5351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb7eea-8076-4ff7-9f74-dceeb816d990","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Az_elmult_negy_ev_felejthetetlen_volt__videoban_bucsuzik_Melania_Trump","timestamp":"2021. január. 19. 14:43","title":"„Az elmúlt négy év felejthetetlen volt” – videóban búcsúzik Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon élő, 89 évesnél idősebb emberek kapják meg a védőoltást – hangzott el az operatív törsz szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon...","id":"20210120_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8f139a-983e-4c7f-89cb-d4ffc595b2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 20. 13:35","title":"Müller: Nem fordulhat elő olyan, hogy a nap végén kiöntsenek megmaradt vakcina-adagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar alapító zeneigazgatója. ","shortLead":"Január 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar...","id":"20210120_Fischer_Ivan_70_eves_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11737b51-721f-4dee-b986-039211ea2071","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Fischer_Ivan_70_eves_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. január. 20. 09:10","title":"„A zene már több száz éve a megértést, a kölcsönös szeretetet szolgálja” – Fischer Iván 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bc4b5a-8b3e-4503-881a-6f8dc380e50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moflin nevű robot a mesterséges intelligencia segítségével képes kifejezni az érzelmeit, és azt is felismeri, ki van a közelében.","shortLead":"A Moflin nevű robot a mesterséges intelligencia segítségével képes kifejezni az érzelmeit, és azt is felismeri, ki van...","id":"20210120_moflin_ces_2021_robot_haziallat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7bc4b5a-8b3e-4503-881a-6f8dc380e50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501913bb-88a9-44ac-8d7d-ca9e8d5f61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_moflin_ces_2021_robot_haziallat","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Bújik, izgatott és aludni is tud: íme Moflin, a legaranyosabb robotállat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6aebfc-89bc-446b-a156-9ae874869653","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid legendája nem lehet ott a Castilla Getafe elleni mérkőzésén.\r

","shortLead":"A Real Madrid legendája nem lehet ott a Castilla Getafe elleni mérkőzésén.\r

","id":"20210119_Raul_is_koronavirusos_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c6aebfc-89bc-446b-a156-9ae874869653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315bc24e-4da9-43f7-b03f-d286ae563b63","keywords":null,"link":"/sport/20210119_Raul_is_koronavirusos_lett","timestamp":"2021. január. 19. 21:21","title":"Raúl is koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]