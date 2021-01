Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba – figyelmeztettek kutatók, akik szerint meg kell találni az egyensúlyt a világ élelmezése és a bolygó megmentése között.","shortLead":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba –...","id":"20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b7c56-0c09-41a0-9885-e7bf09a44ac9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","timestamp":"2021. január. 19. 15:03","title":"Fokozza a károsanyag-kibocsátást a mezőgazdasági célú földhasználat növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05eb9496-6c21-4259-a347-addd5f15bb29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi régóta tervezte a lánykérést, az egészségügyi személyzet pedig segített, hogy a terv valóra válhasson.","shortLead":"A férfi régóta tervezte a lánykérést, az egészségügyi személyzet pedig segített, hogy a terv valóra válhasson.","id":"20210119_Korhaz_eljegyzes_egeszsegugyi_szemelyzet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05eb9496-6c21-4259-a347-addd5f15bb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0445652-5e50-4d22-b8ac-8fecfd16b717","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Korhaz_eljegyzes_egeszsegugyi_szemelyzet_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 15:17","title":"Kórházban töltötte a karácsonyt, most az ápolók segítségével megkérte a barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére várnak, hogy kiderüljön, az orosz vakcina megfelel-e annak, ami a dokumentációjában áll. Addig is ideiglenes engedélyt adtak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére várnak, hogy kiderüljön, az orosz vakcina megfelel-e annak, ami...","id":"20210120_Ideiglenes_hasznalatba_veteli_engedely_Szputnyik_V_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec6955-400c-4059-87cf-04a28e75a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Ideiglenes_hasznalatba_veteli_engedely_Szputnyik_V_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 20. 21:17","title":"Ideiglenes használatba vételi engedélyt kapott Magyarországon a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edcd4ab-5d2d-48ed-aae6-898bcffa3de6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas terepjárót egy kompresszorral megfújt jókora V8-as benzinmotor hajtja.","shortLead":"A hatalmas terepjárót egy kompresszorral megfújt jókora V8-as benzinmotor hajtja.","id":"20210120_hegyomlasnyi_meretu_de_sportkocsikent_lo_ki_ez_az_uj_amerikai_pickup_hennessey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3edcd4ab-5d2d-48ed-aae6-898bcffa3de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e31eece-b17c-460d-988c-5d0079e2eae0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_hegyomlasnyi_meretu_de_sportkocsikent_lo_ki_ez_az_uj_amerikai_pickup_hennessey","timestamp":"2021. január. 20. 09:21","title":"Hegyomlásnyi méretű, de sportkocsiként lő ki ez az 1000 lóerős új amerikai pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarságkutató Intézet dolgozik azon, hogy meghatározzák Corvin János férfiak között öröklődő génszakaszát, majd ennek ismeretében a székesfehérvári osszáriumból kiválogassák, melyek voltak Hunyadi Mátyás csontjai.","shortLead":"A Magyarságkutató Intézet dolgozik azon, hogy meghatározzák Corvin János férfiak között öröklődő génszakaszát, majd...","id":"20210120_Kasler_Miklos_Hunyadi_Matyas_csontjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2453245-2ba7-49b0-bb9e-4f9fb995c83e","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Kasler_Miklos_Hunyadi_Matyas_csontjai","timestamp":"2021. január. 20. 19:50","title":"Kásler Miklós összerakná Hunyadi Mátyás csontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3005207e-75f8-40ce-9a2b-341e6fa04b1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egészen színes társaság gyűlt össze Donald Trump felhívására, majd persze történelmi balhét csináltak – a Duma Aktuál kielemezte, pontosan mi történt. De hogy jön ide Kossuth Lajos és a busójárás? ","shortLead":"Egészen színes társaság gyűlt össze Donald Trump felhívására, majd persze történelmi balhét csináltak – a Duma Aktuál...","id":"20210119_Duma_Aktual_A_Capitolium_ostroma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3005207e-75f8-40ce-9a2b-341e6fa04b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d184f2c4-8143-4539-b232-13e4e9b4af78","keywords":null,"link":"/360/20210119_Duma_Aktual_A_Capitolium_ostroma","timestamp":"2021. január. 19. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mire számítasz, mikor mókussal a fejeden törsz be a Capitoliumba? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4969e0cc-e7a1-47f4-bb9b-260bdeb67335","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. század magyar irodalmának egyik legjelentősebb újítója és morális etalonja, az abszurd dráma, az egzisztencialista regény, a posztmodern próza úttörő mestere volt Mészöly Miklós. Hol tiltották, hol tűrték, és igazából csak a rendszerváltás után kapta meg a formátumához méltó elismerést. ","shortLead":"A XX. század magyar irodalmának egyik legjelentősebb újítója és morális etalonja, az abszurd dráma...","id":"20210119_A_huvos_szenvedely_mestere__100_eve_szuletett_Meszoly_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4969e0cc-e7a1-47f4-bb9b-260bdeb67335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8768f2c-352f-40fe-8df2-fb6c7188b7ff","keywords":null,"link":"/360/20210119_A_huvos_szenvedely_mestere__100_eve_szuletett_Meszoly_Miklos","timestamp":"2021. január. 19. 13:00","title":"A hűvös szenvedély mestere – 100 éve született Mészöly Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd12a9d-3db5-4c51-aa8b-fea6b6cf19d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Előzőleg sokkal komolyabb büntetés nézett ki az ütésért kiállított játékosnak.","shortLead":"Előzőleg sokkal komolyabb büntetés nézett ki az ütésért kiállított játékosnak.","id":"20210119_messi_eltiltas_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd12a9d-3db5-4c51-aa8b-fea6b6cf19d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7129a-6ea7-4df0-9cf2-54d7acaae8f2","keywords":null,"link":"/sport/20210119_messi_eltiltas_kiallitas","timestamp":"2021. január. 19. 16:09","title":"Messit mindössze két meccsre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]