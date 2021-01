Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyen zárt a magyar csapat a csoportjában a trieszti olimpiai kvalifikációs tornán.","shortLead":"A második helyen zárt a magyar csapat a csoportjában a trieszti olimpiai kvalifikációs tornán.","id":"20210121_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f429ba-2a80-4fa6-a5c3-673a8f49ea57","keywords":null,"link":"/sport/20210121_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","timestamp":"2021. január. 21. 15:32","title":"Kikapott a görögöktől a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mondta be a friss adatokat a Kossuth Rádióban.","shortLead":"A miniszterelnök mondta be a friss adatokat a Kossuth Rádióban.","id":"20210122_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0ed531-f347-4ad6-9af3-2720cf90f31d","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 22. 08:01","title":"Koronavírus: 98 beteg meghalt, 1311 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","shortLead":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","id":"20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45472b5-a3e1-437b-9848-8c61dc632938","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","timestamp":"2021. január. 21. 17:37","title":"Buszokat fognak be mentőautónak Londonban, annyi a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vejkey Imre KDNP-s politikus egy Jézust ábrázoló karikatúra miatt fordult a bírósághoz. Az ítélet indoklása szerint a rajz a koronavírus-járványra reflektált, nem vallási vonatkozású volt.","shortLead":"Vejkey Imre KDNP-s politikus egy Jézust ábrázoló karikatúra miatt fordult a bírósághoz. Az ítélet indoklása szerint...","id":"20210120_vejkey_imre_papai_gabor_karikatura_jezus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e5947-045b-4c06-ae99-83d5f7227b74","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_vejkey_imre_papai_gabor_karikatura_jezus","timestamp":"2021. január. 20. 19:23","title":"Elutasította a bíróság a Népszava karikatúrája miatt indított keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","shortLead":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","id":"20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e799bd-4007-4df7-af69-73e4adb4a212","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 05:35","title":"Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csütörtök délutáni dugóban ácsorogva vették fel a jelenetet.","shortLead":"A csütörtök délutáni dugóban ácsorogva vették fel a jelenetet.","id":"20210122_Video_A_jardan_volt_a_leggyorsabb_ez_az_autos_a_Robert_Karoly_koruton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c656960-9706-46fb-b41f-0bf21a92361c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Video_A_jardan_volt_a_leggyorsabb_ez_az_autos_a_Robert_Karoly_koruton","timestamp":"2021. január. 22. 09:01","title":"Videó: A járdán hajtva mindenkinél gyorsabb volt ez az autós a Róbert Károly körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormány kinevezettjei új intézkedésektől remélik, hogy az SZFE diákjai végre engedelmességet tanulnak. A tanári karból és az ingatlanegyüttesből eltakarították a patinát, a hallgatók pedig úgy érzik: bosszút állnak rajtuk. A fiatalok egységes fellépését akadályozza az egymás iránti hűségük. ","shortLead":"A kormány kinevezettjei új intézkedésektől remélik, hogy az SZFE diákjai végre engedelmességet tanulnak. A tanári...","id":"202103__neszefe__diplomajukkal_zsarolt_diakok__politikai_eloeletu_tanarok__menni_vagy_nem_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e79907-cb04-4407-97b1-974e3f9a350e","keywords":null,"link":"/360/202103__neszefe__diplomajukkal_zsarolt_diakok__politikai_eloeletu_tanarok__menni_vagy_nem_menni","timestamp":"2021. január. 21. 11:00","title":"Fausti dilemma előtt: nem tervezik egységesen otthagyni az egyetemet az SZFE-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a mostani számok alapján nincs esély lazításra. Február közepére ígérik az oltási igazolványt.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a mostani számok alapján nincs esély lazításra. Február közepére...","id":"20210121_kormanyinfo20210121","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291f3e95-888f-401e-96d8-6d72115f13dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_kormanyinfo20210121","timestamp":"2021. január. 21. 10:54","title":"Gulyás: Ha valaki nem bízik meg a vakcinában, választhat másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]