Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére is, hogy eközben világszerte majdnem felére csökkent a tőkebefektetések mennyisége.","shortLead":"Annak ellenére is, hogy eközben világszerte majdnem felére csökkent a tőkebefektetések mennyisége.","id":"20210125_kina_legtobb_mukodotokebefektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28068a-8f94-4981-8257-2bbc03389323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_kina_legtobb_mukodotokebefektetes","timestamp":"2021. január. 25. 13:25","title":"Kínába irányult a legtöbb külföldi működőtőke-befektetés 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","shortLead":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","id":"20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3d72b-14b6-4fa5-a0ff-426affe69ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","timestamp":"2021. január. 25. 15:10","title":"Igénytelenség, hányinger – a Pesti TV „libsiző” riportját osztja az SZFE új kezekben lévő Facebook-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás az oltás népszerűsítéséből is kiveszi a részét.","shortLead":"A techóriás az oltás népszerűsítéséből is kiveszi a részét.","id":"20210125_google_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d760a7f-3678-4800-81cf-2144bc5412d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_google_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 25. 14:45","title":"Oltóközponttá alakítja irodái egy részét a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","shortLead":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","id":"20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccda260-b99b-4051-8842-5858f659dc30","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 25. 19:36","title":"Jakab Péter indul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen megsérültek egy kedd reggeli támadásban a németországi város vasútállomásán.","shortLead":"Többen megsérültek egy kedd reggeli támadásban a németországi város vasútállomásán.","id":"20210126_tamadas_Frankfurt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd15299b-1073-4d04-a8a4-cd6a8eb49f83","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_tamadas_Frankfurt","timestamp":"2021. január. 26. 14:50","title":"Késes támadás történt Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka helyzet az, amikor egymás után hallgathatjuk a Galaxis útikalauz stopposoknak és Hszi Csin-ping jótanácsait a válságkezelésről, de a Magyar Nemzeti Bank Lámfalussy-konferenciáján ez is megtörtént. A rendezvény fő kérdése az volt, hogyan változnak a jegybankok feladatai a mostani válságban, és milyen tanulságokat lehet levonni a 2020-2021-es helyzetből a távolabbi jövőre.","shortLead":"Ritka helyzet az, amikor egymás után hallgathatjuk a Galaxis útikalauz stopposoknak és Hszi Csin-ping jótanácsait...","id":"20210125_jegybankok_mnb_lamfalussy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c51083-f0c2-49ff-9718-f9be540c0455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_jegybankok_mnb_lamfalussy","timestamp":"2021. január. 25. 17:20","title":"Mit tehetnek a jegybankok, hogy ne söpörjön el mindent a válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c74502-b6fa-4b77-9b7d-ac390a8e375a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telexet mostantól két főszerkesztő vezeti.","shortLead":"A Telexet mostantól két főszerkesztő vezeti.","id":"20210125_Dull_Szabolcs_Telex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c74502-b6fa-4b77-9b7d-ac390a8e375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d6ae1-2eea-49cb-9fdd-a30bfbb21076","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Dull_Szabolcs_Telex","timestamp":"2021. január. 25. 16:07","title":"Főszerkesztőként csatlakozik a Telexhez Dull Szabolcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","shortLead":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","id":"20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788e280b-fd22-4abf-9d83-a317777fd486","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","timestamp":"2021. január. 26. 07:41","title":"Anyja ölében ülve vezetett egy gyerek a Ferihegyi úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]